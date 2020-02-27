Фоторепортеры из Гамбии и Гаити впервые участвуют в конкурсе Стенина

Работы претендентов на победу в 2020 году оценят директора и фоторедакторы изданий – лидеров мировой фотоиндустрии и новостных медиа, а также международные галеристы. Среди них - Жером Сессини, французский фотограф, участник команды профессионалов ведущего мирового агентства репортажной фотографии "Магнум Фото" (Magnum Photos); Хлоэ Коулман, фоторедактор международного отдела новостей газеты "Вашингтон Пост" (Washington Post), крупнейшего издания столицы США; Димитрий Бек, фотодиректор журнала и галереи "Полька" (Polka) (Франция); Хариш Тиаги (Индия) и Сергей Ильницкий (Россия), фотографы Европейского пресс-фотоагентства EPA; Мутсуко Ота, директор концептуального проекта IMA (Япония), объединившего печатное и онлайн-издание о современной фотографии, а также фотогалерею, книжный магазин и кафе в Токио; Давиде Монтелеоне, итальянский фотограф и исследователь, сотрудник самого известного научно-популярного географического издания в мире National Geographic.

Церемония награждения победителей пройдет в сентябре в Москве, тогда же стартует и мировое турне работ лауреатов конкурса им. Стенина. По традиции роуд-шоу включает крупные выставочные площадки в десятке городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций. В феврале 2020 года выставка победителей прошла в Совете Европы в Страсбурге.