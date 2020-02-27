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Фоторепортеры из Гамбии и Гаити впервые участвуют в конкурсе Стенина
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РИА Новости

Фоторепортеры из Гамбии и Гаити впервые участвуют в конкурсе Стенина

14:09 27.02.2020
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© РИА Новости / Фандулвази Джайкло / Перейти в фотобанкВыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Фандулвази Джайкло
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. География участников международного конкурса им. Андрея Стенина дополнилась шестью странами – впервые заявки на конкурс прислали фотожурналисты из Гватемалы, Гаити, Гамбии, Боснии и Герцеговины, Таджикистана и Норвегии. На конец февраля на конкурс подано уже несколько тысяч работ из десятков стран мира. В лидерах по числу заявок - репортеры из России, Ирана, Италии, Китая и Индии. По-прежнему любимой номинацией участников остается "Моя планета", с небольшим отрывом за ней следуют "Портрет. Герой нашего времени", "Главные новости" и "Спорт".
29 февраля, в 23:59 МСК, конкурс завершит прием заявок, а пока работы – одиночные фотографии и серии – можно подать на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. К отбору лучших из лучших работ интернациональная команда жюри приступит уже в апреле, шорт-лист будет объявлен на сайте конкурса в июне.
Работы претендентов на победу в 2020 году оценят директора и фоторедакторы изданий – лидеров мировой фотоиндустрии и новостных медиа, а также международные галеристы. Среди них - Жером Сессини, французский фотограф, участник команды профессионалов ведущего мирового агентства репортажной фотографии "Магнум Фото" (Magnum Photos); Хлоэ Коулман, фоторедактор международного отдела новостей газеты "Вашингтон Пост" (Washington Post), крупнейшего издания столицы США; Димитрий Бек, фотодиректор журнала и галереи "Полька" (Polka) (Франция); Хариш Тиаги (Индия) и Сергей Ильницкий (Россия), фотографы Европейского пресс-фотоагентства EPA; Мутсуко Ота, директор концептуального проекта IMA (Япония), объединившего печатное и онлайн-издание о современной фотографии, а также фотогалерею, книжный магазин и кафе в Токио; Давиде Монтелеоне, итальянский фотограф и исследователь, сотрудник самого известного научно-популярного географического издания в мире National Geographic.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский и куратор Международного конкурса фотожурналистики им. Андрей Стенина Оксана Олейник на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Страсбурге
10 февраля, 17:08
В Страсбурге открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина
Церемония награждения победителей пройдет в сентябре в Москве, тогда же стартует и мировое турне работ лауреатов конкурса им. Стенина. По традиции роуд-шоу включает крупные выставочные площадки в десятке городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций. В феврале 2020 года выставка победителей прошла в Совете Европы в Страсбурге.
В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, международная площадка-партнер- фестиваль PhotON.
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФотографияНовости агентства
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