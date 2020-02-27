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Cуд в Москве подтвердил снятие ареста с самолета Дмитрия Ананьева
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РИА Новости

Cуд в Москве подтвердил снятие ареста с самолета Дмитрия Ананьева

13:32 27.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Правления ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Ананьев
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Правления ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Ананьев . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции, которая по заявлению швейцарской UBS Switzerland AG сняла арест с самолета Bombardier Challenger 650 бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) и одного из его бенефициаров Дмитрия Ананьева.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу Промсвязьбанка на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы. Обеспечительные меры, включая арест самолета, были предприняты в мае в деле по иску ПСБ о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков с братьев Ананьевых и других лиц, контролировавших банк до его санации.
Судья Иван Худобко, рассмотрев 17 декабря ходатайство UBS Switzerland AG о снятии ареста, счел изложенные в нем доводы убедительными. Швейцарская компания, в частности, представила контракт с производителем - канадской Bombardier Inc., -подтверждающий переход титула на воздушное судно. Кроме того, заявитель доказал, что с момента покупки самолета и до настоящего времени учитывает бизнес-джет на своем балансе и производит амортизационные отчисления за него.
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Кроме самолета, первая инстанция в мае заморозила такие активы Дмитрия Ананьева, как три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях и денежные счета. Между тем, Девятый арбитражный апелляционный суд 11 декабря отказал той же UBS Switzerland AG в снятии ареста с такого же самолета Алексея Ананьева. Швейцарская компания сообщала, что принадлежащий ей на праве собственности самолет был передан в аренду компании Parseval Ананьевых и на него не может быть наложен арест.
Апелляционный суд, однако, счел, что UBS Switzerland AG не представила ни одного правоустанавливающего документа, из которого суд мог бы сделать вывод о принадлежности прав собственности на самолет. Справку из компании Austro Control Gmbh, обеспечивающей аэронавигацию над Австрией, суд признать таким документом отказался.
Швейцарская UBS Group — крупнейший в стране финансовый холдинг. Банк UBS включен в список системно значимых банков мира. Братья Ананьевы ранее контролировали Промсвязьбанк через нидерландскую компанию Promsvyaz Capital B. V., которой принадлежало 50,03% акций кредитной организации.
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7 февраля, 11:40
ВС оставил в силе арест активов Ананьевых по иску на 282 млрд рублей
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Девятый арбитражный апелляционный судUBSПромсвязьбанкДмитрий АнаньевМоскваАвстрияЭкономика
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