Cуд в Москве подтвердил снятие ареста с самолета Дмитрия Ананьева

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции, которая по заявлению швейцарской UBS Switzerland AG сняла арест с самолета Bombardier Challenger 650 бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) и одного из его бенефициаров Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции, которая по заявлению швейцарской UBS Switzerland AG сняла арест с самолета Bombardier Challenger 650 бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) и одного из его бенефициаров Дмитрия Ананьева

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу Промсвязьбанка на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы. Обеспечительные меры, включая арест самолета, были предприняты в мае в деле по иску ПСБ о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков с братьев Ананьевых и других лиц, контролировавших банк до его санации.

Судья Иван Худобко, рассмотрев 17 декабря ходатайство UBS Switzerland AG о снятии ареста, счел изложенные в нем доводы убедительными. Швейцарская компания, в частности, представила контракт с производителем - канадской Bombardier Inc., -подтверждающий переход титула на воздушное судно. Кроме того, заявитель доказал, что с момента покупки самолета и до настоящего времени учитывает бизнес-джет на своем балансе и производит амортизационные отчисления за него.

Кроме самолета, первая инстанция в мае заморозила такие активы Дмитрия Ананьева, как три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях и денежные счета. Между тем, Девятый арбитражный апелляционный суд 11 декабря отказал той же UBS Switzerland AG в снятии ареста с такого же самолета Алексея Ананьева. Швейцарская компания сообщала, что принадлежащий ей на праве собственности самолет был передан в аренду компании Parseval Ананьевых и на него не может быть наложен арест.

Апелляционный суд, однако, счел, что UBS Switzerland AG не представила ни одного правоустанавливающего документа, из которого суд мог бы сделать вывод о принадлежности прав собственности на самолет. Справку из компании Austro Control Gmbh, обеспечивающей аэронавигацию над Австрией, суд признать таким документом отказался.