Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-27T13:27+0300
https://ria.ru/20200227/1565276435.html
Руденя: Верхневолжье наращивает темпы жилищного строительства
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564399292_0:107:1600:1007_1036x0_80_0_0_59a92a97ba5077d0518416a52b2d9194.jpg
РИА Новости

Руденя: Верхневолжье наращивает темпы жилищного строительства

13:27 27.02.2020
16
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя
Губернатор Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 27 фев – РИА Новости. В полтора раза больше чем в прошлом году введено в строй жилья в Верхневолжье в январе этого года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В рамках реализации регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда"Тверской области в январе 2020 года было введено в строй 50,5 тысяч квадратных метров жилья. В эксплуатацию введены 8 многоквартирных домов в Твери и Калининском районе, а также 157 индивидуальных жилых домов общей.
План текущего года - 724 тысячи квадратных метров жилья.
По мнению губернатора области Игоря Рудени, рост темпов жилищного строительства — это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации.
Пресс-служба приводит динамику жилищного строительства. Так, в 2019 году введены в строй почти 637 тысяч квадратных метров нового жилья, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. Введен в эксплуатацию 81 многоквартирный дом жилой в Твери, Ржеве, Торжке, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, Осташковском городском округе. Объёмы индивидуального строительства за этот период - 2903 дома.
Врач держит пациентку за руку
26 февраля, 17:23Тверская область
Руденя: в Верхневолжье построят новые стационары для пожилых
Всего в Тверской области до 2024 года запланирован ввод жилья в объеме 4,553 миллиона квадратных метров.
Пресс-служба отмечает, что для эффективной реализации проектов по жилищному строительству областное правительство разработало системные решения. В частности, администрациям муниципалитетов поручено создать реестры земельных участков для жилищного строительства.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
Рекомендуем
Мост через реку Волга в городе Твери
В Твери за 5 лет отремонтируют 265 км улиц более чем за 5 млрд рублей
Город Вологда
"Народный бюджет" Вологодчины в этом году составит более 300 млн руб
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко
В Заксобрании Вологодчины предложили меры поддержки здравоохранения
Стенд АО МСП Банк
МСП Банк вошел в топ-10 банков по объему кредитов субъектам МСП
Новорожденные дети
В Ленобласти зафиксировано рекордное снижение смертности новорожденных
Врач держит пациентку за руку
Руденя: в Верхневолжье построят новые стационары для пожилых
В офисе компании ПАО Россети
К 2021 году Верхневолжье консолидирует энергоресурсы с "Россетью"
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя: важно качественно реализовать мероприятия в рамках нацпроектов
Резидент Comedy club Дмитрий Грачёв
Актер из Comedy Club оценил слухи о двойнике Путина
Знак газопровода
Поставки по газопроводу Россия-Китай составили 840 млн кубометров
Полигон твердых бытовых отходов
Эксперты: полигоны — устаревшая форма утилизации отходов
Бывший заместитель начальника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко на заседании Пресненского суда города Москвы. 15 мая 2019
"Коммерсант": экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
В Сочи обследовали 400 километров берега в поисках пропавших детей
Лапша особого назначения
Лапша особого назначения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Курганской больницы скорой медицинской помощи
В больнице, за которую стало стыдно Мишустину, весной начнут ремонт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния