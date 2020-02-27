Руденя: Верхневолжье наращивает темпы жилищного строительства

ТВЕРЬ, 27 фев – РИА Новости. В полтора раза больше чем в прошлом году введено в строй жилья в Верхневолжье в январе этого года, сообщает пресс-служба правительства В полтора раза больше чем в прошлом году введено в строй жилья в Верхневолжье в январе этого года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области

В рамках реализации регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда"Тверской области в январе 2020 года было введено в строй 50,5 тысяч квадратных метров жилья. В эксплуатацию введены 8 многоквартирных домов в Твери и Калининском районе, а также 157 индивидуальных жилых домов общей.

План текущего года - 724 тысячи квадратных метров жилья.

По мнению губернатора области Игоря Рудени, рост темпов жилищного строительства — это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации.

Пресс-служба приводит динамику жилищного строительства. Так, в 2019 году введены в строй почти 637 тысяч квадратных метров нового жилья, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. Введен в эксплуатацию 81 многоквартирный дом жилой в Твери, Ржеве, Торжке, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, Осташковском городском округе. Объёмы индивидуального строительства за этот период - 2903 дома.

Всего в Тверской области до 2024 года запланирован ввод жилья в объеме 4,553 миллиона квадратных метров.