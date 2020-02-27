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ФМБА не давало рекомендаций по борьбе с коронавирусом для ритейлеров
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РИА Новости

ФМБА не давало рекомендаций по борьбе с коронавирусом для ритейлеров

13:25 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди в масках
Люди в масках
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди в масках. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не направляло в какие-либо торговые сети рекомендации по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и указаний о рассылке не давало, ведомство направляет рекомендации только в свои подведомственные организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что розничные сети начали получать рекомендации ФМБА по борьбе с новым коронавирусом.
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"ФМБА России направляет эти рекомендации в свои подведомственные организации для руководства в работе по профилактике нового заболевания на территориях обслуживаемых агентством. В какие-либо торговые сети ФМБА России рекомендации не рассылало и указаний по рассылке не давало", - говорится в сообщении.
Подготовкой рекомендаций по дезинфекции на предприятиях общественного питания и других местах, где сосредоточены большие массы людей, а также по защите медицинских работников от новой коронавирусной инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)РоссияОбщество
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