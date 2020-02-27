ФМБА не давало рекомендаций по борьбе с коронавирусом для ритейлеров

"ФМБА России направляет эти рекомендации в свои подведомственные организации для руководства в работе по профилактике нового заболевания на территориях обслуживаемых агентством. В какие-либо торговые сети ФМБА России рекомендации не рассылало и указаний по рассылке не давало", - говорится в сообщении.