ФМБА не давало рекомендаций по борьбе с коронавирусом для ритейлеров

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не направляло в какие-либо торговые сети рекомендации по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и указаний о рассылке не давало, ведомство направляет рекомендации только в свои подведомственные организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что розничные сети начали получать рекомендации ФМБА по борьбе с новым коронавирусом.
"ФМБА России направляет эти рекомендации в свои подведомственные организации для руководства в работе по профилактике нового заболевания на территориях обслуживаемых агентством. В какие-либо торговые сети ФМБА России рекомендации не рассылало и указаний по рассылке не давало", - говорится в сообщении.
Подготовкой рекомендаций по дезинфекции на предприятиях общественного питания и других местах, где сосредоточены большие массы людей, а также по защите медицинских работников от новой коронавирусной инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе.
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