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Жителя Тульской области приговорили к пожизненному лишению свободы
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РИА Новости

Жителя Тульской области приговорили к пожизненному лишению свободы

13:23 27.02.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя за убийства и серию других преступлений, его подельник получил 25 лет колонии, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
В отношении ранее судимых 45-летнего и 34-летнего жителей Тульской области было возбуждено дело по статьям об убийстве, разбое, краже, грабеже.
"В августе 2018 года осужденные совершили убийство женщины в городе Плавске Тульской области, после чего похитили из квартиры принадлежащие ей денежные средства. В октябре 2018 года злоумышленники совершили убийство мужчины в селе Скородное Плавского района Тульской области, завладев его автомобилем", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в этот же период в деревне Зыково Щекинского района подсудимые напали на двух женщин, забрав у них 2 тысячи рублей.
В тот же день старший фигурант дела в одном из домов деревни Зыково Плавского района убил мужчину, после чего с подельниками похитил у убитого 48 тысяч рублей и телевизор.
Следствием были допрошены около 60 свидетелей, проведено большое количество экспертиз. Как отмечает следствие, злоумышленники уничтожали следы преступлений, что представляло сложность при их раскрытии.
"На основании вердикта присяжных заседателей судом вынесен приговор, в соответствии с которым одному из фигурантов назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы, второму – пожизненное лишение свободы", - информирует следствие.
Решетка перед зданием Московского городского суда
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