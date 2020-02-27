Жителя Тульской области приговорили к пожизненному лишению свободы

ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Суд в Суд в Тульской области приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя за убийства и серию других преступлений, его подельник получил 25 лет колонии, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

В отношении ранее судимых 45-летнего и 34-летнего жителей Тульской области было возбуждено дело по статьям об убийстве, разбое, краже, грабеже.

"В августе 2018 года осужденные совершили убийство женщины в городе Плавске Тульской области, после чего похитили из квартиры принадлежащие ей денежные средства. В октябре 2018 года злоумышленники совершили убийство мужчины в селе Скородное Плавского района Тульской области, завладев его автомобилем", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в этот же период в деревне Зыково Щекинского района подсудимые напали на двух женщин, забрав у них 2 тысячи рублей.

В тот же день старший фигурант дела в одном из домов деревни Зыково Плавского района убил мужчину, после чего с подельниками похитил у убитого 48 тысяч рублей и телевизор.

Следствием были допрошены около 60 свидетелей, проведено большое количество экспертиз. Как отмечает следствие, злоумышленники уничтожали следы преступлений, что представляло сложность при их раскрытии.