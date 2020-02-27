Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T13:23+0300
https://ria.ru/20200227/1565276069.html
Израильские истребители атаковали запущенный из сектора Газа дрон
https://cdn23.img.ria.ru/images/149025/20/1490252003_0:285:5472:3363_1036x0_80_0_0_955033e68e5afa71c9b79dece6f7b42e.jpg
РИА Новости

Израильские истребители атаковали запущенный из сектора Газа дрон

13:22 27.02.2020 (обновлено: 13:23 27.02.2020)
544
© AFP 2020 / Jack GuezИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© AFP 2020 / Jack Guez
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. ВВС израильской армии нанесли удар по беспилотному летательному аппарату, запущенному с территории сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Несколько минут назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по БПЛА, вылетевшему с территории сектора и направлявшемуся на запад в сторону Средиземного моря", - говорится в сообщении военных.
Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем.
25 февраля, 01:23
Израиль закрывает рыболовную зону и границу с сектором Газа
Ситуация с безопасностью в секторе Газа резко ухудшилась в последние дни после того, как палестинская группировка "Исламский джихад"* обстреляла израильские города, в ответ на убийство израильскими военными палестинца.
* Террористическая организация, запрещена в России
532001
Обсудить 0
Сектор ГазаИзраильВ мире
Рекомендуем
Израильские военные запускают разведывательный беспилотник Skylark
СМИ: израильский беспилотник нанес удар в районе сирийских Голан
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк в Хайфе, Израиль
Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
У израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностировали коронавирус
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
МИД Ирана осудил удары Израиля по сектору Газа и Сирии
Вертолет Апач ВВС Израиля
Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Число заражений коронавирусом в Иране достигло 245 человек
Дым в районе города Серакаб в провинции Идлиб
Источник: военные отразили атаки боевиков на город Саракиб в Идлибе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
Военный вертолет Huey
В Колумбии разбился военный вертолет
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
На Северном Кавказе за 2019 год предотвратили девять терактов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния