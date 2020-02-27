Израильские истребители атаковали запущенный из сектора Газа дрон

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. ВВС израильской армии нанесли удар по беспилотному летательному аппарату, запущенному с территории сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Несколько минут назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по БПЛА, вылетевшему с территории сектора и направлявшемуся на запад в сторону Средиземного моря", - говорится в сообщении военных.
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Ситуация с безопасностью в секторе Газа резко ухудшилась в последние дни после того, как палестинская группировка "Исламский джихад"* обстреляла израильские города, в ответ на убийство израильскими военными палестинца.
* Террористическая организация, запрещена в России