В Сочи обследовали сто километров берега в поисках пропавших детей

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поисковые работы в Лазаревском районе Сочи продолжались всю ночь. На утро к поиску был подключен вертолет, который уже вернулся с проведения работ, а группировка спасателей и волонтеров увеличена до 260 человек. Водолазы начали обследование устья реки, откуда детей смыло в море.

Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС России по региону, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Однако, уже днем из-за усиления ветра поиск на воде и с воздуха был приостановлен.