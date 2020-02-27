В Сочи обследовали сто километров берега в поисках пропавших детей

СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Более 100 километров береговой линии обследовали в Сочи в поисках двух подростков, пропавших в море вечером во вторник, сообщает ГУ МЧС России.
По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поисковые работы в Лазаревском районе Сочи продолжались всю ночь. На утро к поиску был подключен вертолет, который уже вернулся с проведения работ, а группировка спасателей и волонтеров увеличена до 260 человек. Водолазы начали обследование устья реки, откуда детей смыло в море.
"По состоянию на 12.00 обследовано более 100 километров береговой линии", - говорится в сообщении.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске подростков.
Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС России по региону, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Однако, уже днем из-за усиления ветра поиск на воде и с воздуха был приостановлен.
Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.