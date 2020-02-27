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Памфилова предложила наказывать нарушителей голосования по Конституции
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РИА Новости

Памфилова предложила наказывать нарушителей голосования по Конституции

13:15 27.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила за введение ответственности для нарушителей процедуры общероссийского голосования по поправке в конституцию и попросила комитет Госдумы по госстроительству и законодательству разработать соответствующие законодательные инициативы.
"Я была бы очень благодарна, если бы вы, Павел Владимирович, смогли бы найти возможность и по аналогии, скажем, в КоАП или в УК внести какие-то поправки, которые бы (предполагали) неотвратимость наказания для нарушителей потенциальных, они были бы обязательно прописаны. Для нас это принципиальный вопрос", - сказала Памфилова на заседании комитета Госдумы, обращаясь к его председателю Павлу Крашенинникову.
Крашенинников в свою очередь идею Памфиловой поддержал и заверил, что комитет проведет соответствующую работу.
Голосование на выборах
Вчера, 12:42
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Элла ПамфиловаКонституция РФПавел КрашенинниковПолитика
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