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На Урале начали проверку после смерти беременной женщины в больнице
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РИА Новости

На Урале начали проверку после смерти беременной женщины в больнице

13:14 27.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Управление здравоохранения Екатеринбурга разбирается в причинах смерти беременной женщины, у которой резко ухудшилось здоровье во время приема в женской консультации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что в среду в женской консультации больницы №23 в уральской столице потеряла сознание 28-летняя жительница Екатеринбурга, которая находилась на восьмом месяце беременности. По данным СМИ, скорая помощь ехала около 40 минут, несмотря на то, что в нескольких метрах от консультации находилась больница. После госпитализации женщину и ребенка спасти не удалось.
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"Комиссионный разбор проводится в случае материнской смертности на уровне города, потом - на уровне области. Не ранее, чем через месяц или два будут результаты, потому что сначала должен быть результат вскрытия", - сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что медики скорой помощи приехали на место в течении 15 минут после поступления вызова и зафиксировали состояние клинической смерти. После безуспешных реанимационных мероприятий женщина была транспортирована в ближайшую больницу, где была констатирована ее смерть.
О проверке заявили также в прокуратуре Свердловской области. "Прокуратура проводит проверку", – сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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