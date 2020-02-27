На Урале начали проверку после смерти беременной женщины в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Управление здравоохранения Управление здравоохранения Екатеринбурга разбирается в причинах смерти беременной женщины, у которой резко ухудшилось здоровье во время приема в женской консультации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее местный портал Е1.ru написал, что в среду в женской консультации больницы №23 в уральской столице потеряла сознание 28-летняя жительница Екатеринбурга, которая находилась на восьмом месяце беременности. По данным СМИ, скорая помощь ехала около 40 минут, несмотря на то, что в нескольких метрах от консультации находилась больница. После госпитализации женщину и ребенка спасти не удалось.

"Комиссионный разбор проводится в случае материнской смертности на уровне города, потом - на уровне области. Не ранее, чем через месяц или два будут результаты, потому что сначала должен быть результат вскрытия", - сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что медики скорой помощи приехали на место в течении 15 минут после поступления вызова и зафиксировали состояние клинической смерти. После безуспешных реанимационных мероприятий женщина была транспортирована в ближайшую больницу, где была констатирована ее смерть.