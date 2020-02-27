В Сети возмущены словами американского ведущего о коронавирусе у BTS

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Пользователей в Сети возмутили слова американского радиоведущего Сальваторе Говернале, который на шоу Говарда Стерна . Пользователей в Сети возмутили слова американского радиоведущего Сальваторе Говернале, который на шоу Говарда Стерна заявил , что южнокорейские музыканты из BTS могут быть разносчиками коронавируса (на этой неделе участники K-pop группы побывали в их студии в Нью-Йорке).

Оказалось, что Говернале сказал коллегам: "Когда я вошел в холл, он был похож на Китайский квартал — в нем находилось много азиатов. Главное, эти люди много путешествуют из страны в страну. Это же очень опасно".

После этого Говард Стерн и другие сотрудники радиопередачи осудили Сальваторе Говернале за подобные комментарии и напомнили ему, что вспышка коронавируса произошла в Китае, и что многие неазиатские знаменитости тоже путешествуют по миру, а потом посещают студию.

"Я супер параноик по поводу болезней и микробов, но ты, Сальваторе, проявил себя как расист", — ответил коллеге Стерн.

Пользователи в социальных сетях тоже начали нападать на радиоведущего и защищать музыкантов.

"Когда он сам заразится этим вирусом, мы все будем смеяться", — написала @btsexpIicit.

"Если вы не можете нормально общаться с людьми, поменяйте работу или сидите дома", — заявил @bones2blossoms.

"Прежде всего, это крайне непрофессионально, по-расистски. Во-вторых, абсолютно не нужно было писать статью об этом. Надеюсь, что BTS подадут в суд после этого", — прокомментировал @aquatictae.

"Группа суперзвезд, о которой заботится большая команда, должна больше переживать после встречи с каким-то Говернале", — подчеркнул @magickoya.