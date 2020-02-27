Глава УВКПЧ ООН приняла приглашение Китая посетить Синьцзян

"Я приветствую приглашение китайского правительства посетить Китай в этом году, в том числе Синьцзян. Мы будем и впредь просить о предоставлении беспрепятственного доступа для передовой группы в рамках подготовки к предполагаемому визиту. Мы будем стремиться тщательно анализировать положение в области прав человека в Китае, в том числе положение представителей уйгурского меньшинства", - сказала она, выступая в ходе 43 сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.