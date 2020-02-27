Глава УВКПЧ ООН приняла приглашение Китая посетить Синьцзян

ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет посетит в нынешнем году Китай, в том числе Синьцзян, по приглашению руководства страны.
"Я приветствую приглашение китайского правительства посетить Китай в этом году, в том числе Синьцзян. Мы будем и впредь просить о предоставлении беспрепятственного доступа для передовой группы в рамках подготовки к предполагаемому визиту. Мы будем стремиться тщательно анализировать положение в области прав человека в Китае, в том числе положение представителей уйгурского меньшинства", - сказала она, выступая в ходе 43 сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
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Бачелет не уточнила, когда она намерена посетить Китай.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
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