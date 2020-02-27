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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

12:39 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и дождя с четверга до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что предупреждение из-за снега в Москве действует до 21.00 28 февраля, а предупреждение из-за дождя и снега в области - до 18.00 28 февраля.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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