В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и дождя с четверга до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что предупреждение из-за снега в Москве действует до 21.00 28 февраля, а предупреждение из-за дождя и снега в области - до 18.00 28 февраля.