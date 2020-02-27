Евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рубль слабеет на фоне бегства инвесторов от рисковых активов из-за опасений по поводу распространения коронавируса, следует из данных Московской биржи.
Так, к 12:00 курс доллара расчетами "завтра" повышался на 33 копейки, до 65,80 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 71,99 рубля. При этом евро уже дорожал до 72,005 рубля — максимума с сентября прошлого года.
Рост евро происходит на фоне его укрепления на Форексе в направлении 1,095 доллара.
Кроме того, цены на нефть падают пятую торговую сессию подряд. Это также вызвано неуверенностью трейдеров в спросе на сырье из-за воздействия на экономику коронавируса. К 8:07 утра цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent снизилась до 52,03 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — до 47,98 доллара. С начала недели котировки потеряли в среднем около девяти процентов.