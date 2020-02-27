Евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года

Так, к 12:00 курс доллара расчетами "завтра" повышался на 33 копейки, до 65,80 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 71,99 рубля. При этом евро уже дорожал до 72,005 рубля — максимума с сентября прошлого года.