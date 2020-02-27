Бачелет осудила ограничительную политику США в отношении мигрантов

"Ограничительная миграционная политика США вызывает серьезную озабоченность с точки зрения прав человека. Сокращение числа людей, пытающихся въехать в страну, не должно осуществляться без учета вопросов предоставления убежища и защиты мигрантов. Особую озабоченность вызывает положение детей, содержащихся под стражей", - сказала она.