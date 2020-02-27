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Бачелет осудила ограничительную политику США в отношении мигрантов
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РИА Новости

Бачелет осудила ограничительную политику США в отношении мигрантов

12:36 27.02.2020
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© РИА Новости / Хесус Альварадо / Перейти в фотобанкМигранты из Гондураса
Мигранты из Гондураса
© РИА Новости / Хесус Альварадо
Перейти в фотобанк
Мигранты из Гондураса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ограничительная политика США в отношении мигрантов может нарушать права человека, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая в ходе 43 сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
"Ограничительная миграционная политика США вызывает серьезную озабоченность с точки зрения прав человека. Сокращение числа людей, пытающихся въехать в страну, не должно осуществляться без учета вопросов предоставления убежища и защиты мигрантов. Особую озабоченность вызывает положение детей, содержащихся под стражей", - сказала она.
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Мишель БачелетООНСШАВ мире
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