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Посольство рекомендовало россиянам в Южной Корее встать на учет
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РИА Новости

Посольство рекомендовало россиянам в Южной Корее встать на учет

12:30 27.02.2020
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© REUTERS / Heo RanЛюди в масках в центре Сеула, Южная Корея
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея
© REUTERS / Heo Ran
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство России в Южной Корее рекомендует россиянам на территории республики встать на консульский учет из-за коронавируса на случай объявления эвакуации.
Ранее организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК сообщила, что Южная Корея зарегистрировала 171 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 1 766. Южная Корея объявила наивысший уровень эпидемиологической угрозы.
"Уважаемые соотечественники! В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республике Корея, вызванным распространением вируса COVID-19, настоятельно рекомендуем всем российским гражданам, находящимся на территории РК, встать на консульский учёт в своем консульском округе. Это позволит оперативно связаться с Вами в случае объявления экстренной эвакуации граждан", - говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Сеуле в Facebook.
В дипмиссии добавили, что постановка на консульский учёт осуществляется на сайте консульского отдела посольства.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
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