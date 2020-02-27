Посольство рекомендовало россиянам в Южной Корее встать на учет

Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. Архивное фото

Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство Посольство России Южной Корее рекомендует россиянам на территории республики встать на консульский учет из-за коронавируса на случай объявления эвакуации.

Ранее организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК сообщила, что Южная Корея зарегистрировала 171 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 1 766. Южная Корея объявила наивысший уровень эпидемиологической угрозы.

"Уважаемые соотечественники! В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республике Корея, вызванным распространением вируса COVID-19, настоятельно рекомендуем всем российским гражданам, находящимся на территории РК, встать на консульский учёт в своем консульском округе. Это позволит оперативно связаться с Вами в случае объявления экстренной эвакуации граждан", - говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Сеуле в Facebook

В дипмиссии добавили, что постановка на консульский учёт осуществляется на сайте консульского отдела посольства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.