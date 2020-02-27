В Саранске женщина изрубила топором сожителя, оскорбившего ее

В больницу был доставлен молодой человек с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, множественными ранами головы, шеи, грудной клетки, ссадинами и кровоподтеками головы, тела, рук и ног.
"При выезде на место происшествия полицейские установили причастность к произошедшему сожительницы потерпевшего. Как пояснила девушка, во время распития спиртных напитков гражданский супруг оскорбил ее, в результате чего она взяла топор и нанесла ему несколько ударов по голове и телу", - говорится в сообщении.
По данным следственного управления СК по Мордовии, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Суд арестовал женщину.
"Свою причастность к преступлению она не отрицает. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за совершение преступлений против жизни и здоровья", - информирует региональный СУСК.
Вчера, 10:47В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь