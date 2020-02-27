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В Саранске женщина изрубила топором сожителя, оскорбившего ее
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РИА Новости

В Саранске женщина изрубила топором сожителя, оскорбившего ее

12:10 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Жительница Саранска во время ссоры несколько раз ударила топором сожителя из-за оскорблений, сообщает МВД по Мордовии.
В больницу был доставлен молодой человек с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, множественными ранами головы, шеи, грудной клетки, ссадинами и кровоподтеками головы, тела, рук и ног.
"При выезде на место происшествия полицейские установили причастность к произошедшему сожительницы потерпевшего. Как пояснила девушка, во время распития спиртных напитков гражданский супруг оскорбил ее, в результате чего она взяла топор и нанесла ему несколько ударов по голове и телу", - говорится в сообщении.
По данным следственного управления СК по Мордовии, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Суд арестовал женщину.
"Свою причастность к преступлению она не отрицает. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за совершение преступлений против жизни и здоровья", - информирует региональный СУСК.
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Республика МордовияСледственный комитет России (СК РФ)СаранскПроисшествия
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