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В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании

12:04 27.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Восемь районных судов Москвы в четверг в очередной раз были эвакуированы из-за писем от "почтовых террористов".
"Чертановский, Головинский, Люблинский, Коптевский, Бутырский и Лефортовский суды были эвакуированы из-за сообщений о "минировании", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, эвакуированы Тверской и Мещанский районные суды, расположенные в одном здании.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним пытается заблокировать Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
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