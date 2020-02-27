В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Восемь районных судов Восемь районных судов Москвы в четверг в очередной раз были эвакуированы из-за писем от "почтовых террористов".

"Чертановский, Головинский, Люблинский, Коптевский, Бутырский и Лефортовский суды были эвакуированы из-за сообщений о "минировании", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, эвакуированы Тверской и Мещанский районные суды, расположенные в одном здании.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.