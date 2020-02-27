Челябинские депутаты приняли отставку омбудсмена

По данным Курчатовского районного суда Челябинска, суд в августе 2019 года удовлетворил иск Шарпилова об определении места жительства детей с ним, а также установил порядок их общения с матерью. По данным Челябинского областного суда, 14 января состоялось заседание по апелляционной жалобе экс-супруги омбудсмена Марии Шарпиловой на решение райсуда, на заседании 23 января суд апелляционной инстанции частично изменил судебный акт районного суда. Шарпилов 3 февраля сообщил, что уходит в отпуск без содержания, пояснив, что "нужно уделить больше времени семье и здоровью" и "нужно принимать серьезное решение".