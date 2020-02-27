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Челябинские депутаты приняли отставку омбудсмена
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РИА Новости

Челябинские депутаты приняли отставку омбудсмена

11:59 27.02.2020
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© Фото : официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов
 Антон Шарпилов
© Фото : официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Челябинской области
Антон Шарпилов. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов освобожден от занимаемой должности по личному заявлению, за соответствующие постановление проголосовали депутаты законодательного собрания региона, сообщил в четверг председатель заксобрания Владимир Мякуш.
По данным Курчатовского районного суда Челябинска, суд в августе 2019 года удовлетворил иск Шарпилова об определении места жительства детей с ним, а также установил порядок их общения с матерью. По данным Челябинского областного суда, 14 января состоялось заседание по апелляционной жалобе экс-супруги омбудсмена Марии Шарпиловой на решение райсуда, на заседании 23 января суд апелляционной инстанции частично изменил судебный акт районного суда. Шарпилов 3 февраля сообщил, что уходит в отпуск без содержания, пояснив, что "нужно уделить больше времени семье и здоровью" и "нужно принимать серьезное решение".
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В середине февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Шарпилов сообщил, что принял "непростое для себя, но обдуманное решение - подать письменное заявление о сложении полномочий". При этом глава региона Алексей Текслер считает, что с учетом сложивших обстоятельств решение Шарпилова оставить пост уполномоченного по правам человека является оправданным.
"Заявление, мы знаем, поступило (в заксобрание). Мы освобождаем по личному заявлению Шарпилова", - сказал Мякуш на заседании.
Он уточнил, что постановление принято после того, как депутаты проголосовали по данному вопросу.
Шарпилов занимал пост омбудсмена с конца ноября 2019 года, его кандидатуру внес губернатор.
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