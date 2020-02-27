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В Оренбурге сгорел склад с продуктами
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РИА Новости

В Оренбурге сгорел склад с продуктами

11:56 27.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
УФА, 27 фев – РИА Новости. Склад с продуктами питания площадью 1 тысяча квадратных метров сгорел в Оренбурге, жертв нет, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, в 9.52 (7.52 мск) спасателям поступило сообщение о пожаре на складе с продуктами на улице Кавказская города Оренбурга.
"Происходило горение на 1 тысяче квадратных метров. В складе хранилась бакалея и кондитерские изделия. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. На месте работали 41 пожарных, в тушении возгорания было задействовано 15 единиц техники", - заявили в ГУ МЧС по области.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОренбургПроисшествия
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