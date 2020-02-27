В Оренбурге сгорел склад с продуктами

УФА, 27 фев – РИА Новости. Склад с продуктами питания площадью 1 тысяча квадратных метров сгорел в Оренбурге, жертв нет, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, в 9.52 (7.52 мск) спасателям поступило сообщение о пожаре на складе с продуктами на улице Кавказская города Оренбурга.
"Происходило горение на 1 тысяче квадратных метров. В складе хранилась бакалея и кондитерские изделия. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. На месте работали 41 пожарных, в тушении возгорания было задействовано 15 единиц техники", - заявили в ГУ МЧС по области.
3 декабря 2019, 20:43Пожар в ангаре в Петербурге потушили спустя 17 часов