Дело замглавы ГИБДД по Воронежской области рассмотрит новый судья

ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Дело замначальника управления ГИБДД по Дело замначальника управления ГИБДД по Воронежской области , которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, будет рассматривать новый судья, говорится в документах Советского районного суда Воронежа

Ранее прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. По данным надзорного ведомства, согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняет ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок.

Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 15.00 мск 25 февраля, однако, как пояснил РИА Новости представитель Советского районного суда, судья вязла самоотвод, и дело будет передано другому судье. Причины самоотвода представитель райсуда РИА Новости не пояснила, однако местные СМИ сообщают, что в качестве причины называлось то, что один из родственников судьи работает в прокуратуре, из-за чего может возникнуть конфликт интересов.

"Рассмотрение дела начато с начала. Замена одного из судей в процессе рассмотрения дела (ч.2 ст.157 ГПК РФ)", - говорится в документах суда.

В них также указано, что судьей является Наседкина Елена Викторовна, а дело - "рассматривается единолично судьей". Истцом выступает прокурор Воронежской области.

По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры по приобретению недвижимости. Прокуратура заявила, что высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно, в соответствии с действующим законодательством, подлежит "обращению в доход Российской Федерации".