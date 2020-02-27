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Дело замглавы ГИБДД по Воронежской области рассмотрит новый судья
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РИА Новости

Дело замглавы ГИБДД по Воронежской области рассмотрит новый судья

11:56 27.02.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Дело замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, будет рассматривать новый судья, говорится в документах Советского районного суда Воронежа.
Ранее прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. По данным надзорного ведомства, согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняет ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок.
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Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 15.00 мск 25 февраля, однако, как пояснил РИА Новости представитель Советского районного суда, судья вязла самоотвод, и дело будет передано другому судье. Причины самоотвода представитель райсуда РИА Новости не пояснила, однако местные СМИ сообщают, что в качестве причины называлось то, что один из родственников судьи работает в прокуратуре, из-за чего может возникнуть конфликт интересов.
"Рассмотрение дела начато с начала. Замена одного из судей в процессе рассмотрения дела (ч.2 ст.157 ГПК РФ)", - говорится в документах суда.
В них также указано, что судьей является Наседкина Елена Викторовна, а дело - "рассматривается единолично судьей". Истцом выступает прокурор Воронежской области.
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По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры по приобретению недвижимости. Прокуратура заявила, что высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно, в соответствии с действующим законодательством, подлежит "обращению в доход Российской Федерации".
Имя фигуранта дела не называлось, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "руководство госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Воронежской области указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич.
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