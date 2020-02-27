В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Четыре подростка, обвиняемые в групповом изнасиловании 14-летней девочки, предстанут перед судом в Четыре подростка, обвиняемые в групповом изнасиловании 14-летней девочки, предстанут перед судом в Подмосковье , сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий

"Следователем следственного отдела по городу Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех подростков 16-ти, 17-ти и 18-ти лет. Они обвиняются в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении 14-летней девочки (часть 3 статьи 131 УК РФ и часть 3 статьи 132 УК РФ)", - сказала Врадий.

Следствие установило, что 1 января 2019 года обвиняемые в одной из квартир в Сергиевом Посаде в пьяном виде поочередно изнасиловали девочку, находящуюся совместно с ними в квартире. При этом подростки снимали происходящее на видео.

Врадий сообщила, что соучастники вину в преступлении на стадии предварительного следствия не признали, но следователь собрал достаточные доказательства.

"Для того чтобы установить все без исключения обстоятельства указанного преступления, следователем проведён целый комплекс следственных действий. Допрошено большое количество свидетелей, проведены очные ставки и осмотры. Проведено 18 экспертиз, из них: комплексная психолого-психиатрическая, судебно-медицинская, акушерско-гинекологическая, судебно-биологическая, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая, заключения которых легли в основу обвинения", - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области.