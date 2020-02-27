Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T11:25+0300
https://ria.ru/20200227/1565268539.html
В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
https://cdn24.img.ria.ru/images/154865/32/1548653207_0:115:2937:1767_1036x0_80_0_0_0410331a4fda79e0a7e576cc5caad75f.jpg
РИА Новости

В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании

11:25 27.02.2020
498
© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Четыре подростка, обвиняемые в групповом изнасиловании 14-летней девочки, предстанут перед судом в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем следственного отдела по городу Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех подростков 16-ти, 17-ти и 18-ти лет. Они обвиняются в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении 14-летней девочки (часть 3 статьи 131 УК РФ и часть 3 статьи 132 УК РФ)", - сказала Врадий.
Следствие установило, что 1 января 2019 года обвиняемые в одной из квартир в Сергиевом Посаде в пьяном виде поочередно изнасиловали девочку, находящуюся совместно с ними в квартире. При этом подростки снимали происходящее на видео.
Врадий сообщила, что соучастники вину в преступлении на стадии предварительного следствия не признали, но следователь собрал достаточные доказательства.
ФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
Вчера, 18:29
Суд арестовал обоих подозреваемых в подготовке убийства в Саратове
"Для того чтобы установить все без исключения обстоятельства указанного преступления, следователем проведён целый комплекс следственных действий. Допрошено большое количество свидетелей, проведены очные ставки и осмотры. Проведено 18 экспертиз, из них: комплексная психолого-психиатрическая, судебно-медицинская, акушерско-гинекологическая, судебно-биологическая, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая, заключения которых легли в основу обвинения", - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области.
По ее словам, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
12110100
Обсудить 0
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Сергиев ПосадПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
Автомобили скорой медицинской помощи
Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
Свинья-копилка и чемодан
Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь
Белый дом в Вашингтоне
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
Кресла для судей в зале заседаний
Суд оправдал бездомного по делу об убийстве пожилой пары под Саратовом
Газированная вода в холодильнике
Названа новая опасность газированных напитков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
Полицейский
Ульяновский школьник не сказал, зачем напал на учительницу
Мост Свободы на границе Северной и Южной Кореи
КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
11:46В Госдуме прокомментировали заявление командующего ВМС Украины
11:44Эксперт предложил ввести прогрессивный штраф за нарушение ПДД
11:43В Воронеже госпитализировали приехавшую из Италии девушку
11:43Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии
11:42Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
11:41В Сирии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков
11:38Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
11:38Названа новая опасность газированных напитков
11:38Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
Лента новостейМолния