Суд оправдал бездомного по делу об убийстве пожилой пары под Саратовом

Ранее следствие сообщило, что 26 мая 2019 года были убиты 70-летний житель поселка Студеный Петровского района и его 68-летняя жена. По подозрению в убийстве задержан 36-летний бездомный житель Воронежской области, который в течение года находился в Саратовской области и подрабатывал у фермеров. По версии следствия, мужчина пришел в дом супружеской пары и попросил еды, а получив отказ, задушил хозяина, а затем на кухне забил до смерти хозяйку.

В пресс-службе суда уточнили, что фигурант дела, помимо убийства, обвинялся в разбойном хищении у них двух тысяч рублей, женской кофты и половины буханки хлеба.

"Суд вынес приговор в отношении Бердникова, оправдав его… за непричастностью к совершению преступлений… Учитывая незаконность способа получения ряда вещественных доказательств по данному делу, а также тот факт, что иные доказательства относились к установлению события преступления, а не виновности подсудимого в его совершении, суд пришел к выводу о том, что Бердникова нельзя признать виновным", - говорится в сообщении.

Суд указал, что подсудимого до официального оформления проверки показаний на месте дважды привозили в дом убитых, где он дотрагивался до различных предметов, которые затем изымались без понятых в качестве вещественных доказательств. Более того, из видеозаписи проверки показаний на месте следовало, что фигурант дела плохо ориентируется в доме, детали "вспоминает" только после напоминаний следователя, а названные им обстоятельства убийства "явно противоречат протоколу осмотра места происшествия".

"Из материалов дела следует, что в силу особенностей личности Бердников фактически был лишен возможности обеспечить защиту своих прав и свобод на этапе предварительного расследования. В суде Бердников отказался от признательных показаний, утверждал, что при задержании на него было оказано физическое и психическое воздействие, в результате которого он был вынужден взять вину на себя", - отмечается в сообщении.