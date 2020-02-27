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Суд оправдал бездомного по делу об убийстве пожилой пары под Саратовом
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РИА Новости

Суд оправдал бездомного по делу об убийстве пожилой пары под Саратовом

10:55 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Саратовский областной суд оправдал бездомного жителя Воронежской области, которого обвиняли в убийстве пожилой супружеской пары, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Ранее следствие сообщило, что 26 мая 2019 года были убиты 70-летний житель поселка Студеный Петровского района и его 68-летняя жена. По подозрению в убийстве задержан 36-летний бездомный житель Воронежской области, который в течение года находился в Саратовской области и подрабатывал у фермеров. По версии следствия, мужчина пришел в дом супружеской пары и попросил еды, а получив отказ, задушил хозяина, а затем на кухне забил до смерти хозяйку.
В пресс-службе суда уточнили, что фигурант дела, помимо убийства, обвинялся в разбойном хищении у них двух тысяч рублей, женской кофты и половины буханки хлеба.
"Суд вынес приговор в отношении Бердникова, оправдав его… за непричастностью к совершению преступлений… Учитывая незаконность способа получения ряда вещественных доказательств по данному делу, а также тот факт, что иные доказательства относились к установлению события преступления, а не виновности подсудимого в его совершении, суд пришел к выводу о том, что Бердникова нельзя признать виновным", - говорится в сообщении.
Суд указал, что подсудимого до официального оформления проверки показаний на месте дважды привозили в дом убитых, где он дотрагивался до различных предметов, которые затем изымались без понятых в качестве вещественных доказательств. Более того, из видеозаписи проверки показаний на месте следовало, что фигурант дела плохо ориентируется в доме, детали "вспоминает" только после напоминаний следователя, а названные им обстоятельства убийства "явно противоречат протоколу осмотра места происшествия".
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"Из материалов дела следует, что в силу особенностей личности Бердников фактически был лишен возможности обеспечить защиту своих прав и свобод на этапе предварительного расследования. В суде Бердников отказался от признательных показаний, утверждал, что при задержании на него было оказано физическое и психическое воздействие, в результате которого он был вынужден взять вину на себя", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что подсудимого после оглашения приговора освободили из-под стражи в зале суда, признав за ним право на реабилитацию, а в адрес следствия вынесено частное определение "в целях недопущения впредь грубых нарушений требований уголовно-процессуального закона при расследовании уголовных дел".
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