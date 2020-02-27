НАСА: корабль с экипажем МКС на ракете "Союз-2" стартует 9 апреля

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый корабль с экипажем Международной космической станции (МКС) стартует на ракете-носителе "Союз-2.1а" с полностью российскими комплектующими днём 9 апреля, сообщило НАСА.
Ранее сообщалось, что "Союз МС-16" станет первым кораблём с экипажем, который полетит на ракете "Союз-2.1а", полностью состоящей из российских комплектующих, вместо ранее эксплуатировавшейся ракеты "Союз-ФГ" с украинской системой управления. В августе 2019 года уже был осуществлён испытательный запуск корабля "Союз МС-14" без экипажа на ракете "Союз-2.1а".
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На сайте НАСА говорится, что старт "Союза МС-16" с космодрома Байконур планируется 9 апреля в 11.04 мск, его стыковка с МКС - в тот же день в 17.20 мск.
В январе в Роскосмосе говорили РИА Новости, что "Союз МС-16" полетит к МКС по быстрой шестичасовой схеме, а не сверхбыстрой трёхчасовой, прошедшей отработку при полетах трёх грузовых кораблей "Прогресс" в 2018-2019 годах.
В экипаж "Союза МС-16" входят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди. Сейчас на МКС летают россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.