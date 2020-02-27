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В Элисте открыли горячую линию после взрыва в жилом доме
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РИА Новости

В Элисте открыли горячую линию после взрыва в жилом доме

10:16 27.02.2020 (обновлено: 10:29 27.02.2020)
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© Администрация города ЭлистаСтоп-кадр видео последствий взрыва газа в девятиэтажном доме в городе Элиста
Стоп-кадр видео последствий взрыва газа в девятиэтажном доме в городе Элиста
© Администрация города Элиста
ВОЛГОГРАД, 27 фев – РИА Новости. Жильцы девятиэтажного дома в Элисте, где произошел взрыв газа, могут обратиться со своими проблемами на горячую линию, сообщает в четверг администрация города.
Ранее сообщалось, что вечером в среду в квартире девятиэтажного дома в Элисте произошел взрыв газа, пострадал хозяин квартиры. В доме повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир 8 этажа, нарушено остекление с 9 по 6 этажи. По данным ГУ МВД по республике, было эвакуировано около 120 человек. Ранее в правительстве региона сообщали РИА Новости, что пострадавший получил 50 процентов ожогов тела, он госпитализирован.
"Все вопросы жители могут задать круглосуточно по телефону 88002011441", - говорится в сообщении мэрии.
Как сообщили РИА Новости в правительстве региона, после ЧП эвакуированных жильцов дома стали размещать в школе №17, где был организован пункт временного размещения, но люди предпочли пойти к родственникам и на данный момент в школе никого из жильцов нет.
Скорая помощь
Вчера, 23:57
Жильцов дома в Элисте, где произошел хлопок газа, размещают в школе
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