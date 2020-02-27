В Элисте открыли горячую линию после взрыва в жилом доме

Ранее сообщалось, что вечером в среду в квартире девятиэтажного дома в Элисте произошел взрыв газа, пострадал хозяин квартиры. В доме повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир 8 этажа, нарушено остекление с 9 по 6 этажи. По данным ГУ МВД по республике, было эвакуировано около 120 человек. Ранее в правительстве региона сообщали РИА Новости, что пострадавший получил 50 процентов ожогов тела, он госпитализирован.