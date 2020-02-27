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В саратовской облдуме хотят увеличить расходы на молодежную политику
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РИА Новости

В саратовской облдуме хотят увеличить расходы на молодежную политику

09:59 27.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в школе
Ученики в школе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Ученики в школе. Архивное фото
САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Бюджетные расходы на молодежную политику в Саратовской области необходимо увеличить в десятки раз, невнимание со стороны взрослых могло привести к агрессии подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, заявил глава профильного комитета областной думы Дмитрий Пьяных (ЛДПР).
ФСБ ранее сообщила, что пресечена подготовка нападения на школу в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое подростков, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Обоих задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет, оба по решению суда арестованы.
"Причины возникновения такой агрессии очевидны…, главная из них - невнимание взрослых", - написал Пьяных в своем Telegram-канале. "Расходы на молодежную политику надо увеличивать в десятки раз. Пока эта сфера будет оставаться одной из самых малофинансируемых, будут происходить подобные случаи. Надо в достаточной мере обеспечивать занятость, досуг подростков, дать им возможность самореализации", - полагает он.
Депутат напомнил, что на последнем заседании областной думы 19 февраля детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя представила доклад о своей деятельности за 2019 год, в котором касалась проблем вовлечения молодежи в деструктивные группы в соцсетях. "Соцсети сегодня - лакмусовая бумажка настроения подростков. По ним можно отследить их моральное состояние и вовремя принять меры", - отметил он.
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"По расследованию причин (ЧП) создана комиссия при правительстве (области), в которую входят и профессионалы по работе с подростками. Знаю, что у них есть дельные мысли и предложения. Надеюсь, что большинство их услышит", - добавил Пьяных.
В пресс-службе губернатора РИА Новости ранее сообщили, что глава региона Валерий Радаев после ЧП с подготовкой массового убийства в школе создал специальную комиссию для содействия следствию и обеспечения стабильного учебного и воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Комиссию возглавил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов. В пресс-службе подчеркнули, что ситуация в школах области после ЧП стабильная, помощь ученикам, их родителям и педагогам готовы оказать психологи и соцработники.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЛДПРСаратовская областьОбщество
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