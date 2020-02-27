В саратовской облдуме хотят увеличить расходы на молодежную политику

САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Бюджетные расходы на молодежную политику в Бюджетные расходы на молодежную политику в Саратовской области необходимо увеличить в десятки раз, невнимание со стороны взрослых могло привести к агрессии подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, заявил глава профильного комитета областной думы Дмитрий Пьяных (ЛДПР).

ФСБ ранее сообщила, что пресечена подготовка нападения на школу в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое подростков, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Обоих задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет, оба по решению суда арестованы.

"Причины возникновения такой агрессии очевидны…, главная из них - невнимание взрослых", - написал Пьяных в своем Telegram-канале. "Расходы на молодежную политику надо увеличивать в десятки раз. Пока эта сфера будет оставаться одной из самых малофинансируемых, будут происходить подобные случаи. Надо в достаточной мере обеспечивать занятость, досуг подростков, дать им возможность самореализации", - полагает он.

Депутат напомнил, что на последнем заседании областной думы 19 февраля детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя представила доклад о своей деятельности за 2019 год, в котором касалась проблем вовлечения молодежи в деструктивные группы в соцсетях. "Соцсети сегодня - лакмусовая бумажка настроения подростков. По ним можно отследить их моральное состояние и вовремя принять меры", - отметил он.

"По расследованию причин (ЧП) создана комиссия при правительстве (области), в которую входят и профессионалы по работе с подростками. Знаю, что у них есть дельные мысли и предложения. Надеюсь, что большинство их услышит", - добавил Пьяных.