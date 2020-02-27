Рябков: США не добьются результатов, наращивая санкции

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. США, продолжая наращивать санкционное давление на Россию, не добьются результатов, это показал опыт последних лет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
США во вторник ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в КНР, Ираке и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки. В списке также указаны компании из РФ, которые уже были включены в санкционные списки США 14 февраля.
По словам Рябкова, политика США по введению односторонних рестрикций "не достигнет искомых целей".
"Само число этих санкционных циклов, примененных в отношении физических и юридических лиц из России, говорит в пользу такого вывода. Восемьдесят раз пытались, и, если будут пытаться дальше, результат будет такой же", - сказал Рябков, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать последние санкции США.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.