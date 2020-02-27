Рябков: США не добьются результатов, наращивая санкции

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. США , продолжая наращивать санкционное давление на Россию, не добьются результатов, это показал опыт последних лет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков

США во вторник ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в КНР, Ираке и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки. В списке также указаны компании из РФ, которые уже были включены в санкционные списки США 14 февраля.

По словам Рябкова, политика США по введению односторонних рестрикций "не достигнет искомых целей".

"Само число этих санкционных циклов, примененных в отношении физических и юридических лиц из России, говорит в пользу такого вывода. Восемьдесят раз пытались, и, если будут пытаться дальше, результат будет такой же", - сказал Рябков, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать последние санкции США.