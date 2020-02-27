При стрельбе на карнавале на Гаити пострадали шесть человек

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Шесть человек получили ранения при стрельбе на карнавале, который проходил в городе Кап-Аитьен на севере Шесть человек получили ранения при стрельбе на карнавале, который проходил в городе Кап-Аитьен на севере Гаити , сообщает издание Haiti Libre

Издание указывает, что в воскресенье карнавал в Кап-Аитьене был приостановлен из-за небезопасной обстановки и дождя. Однако уже в понедельник праздничное мероприятие возобновилось. Во время праздничного шествия неизвестные начали стрельбу из автоматического оружия, что вызвало панику – участники фестиваля и танцоры разбежались. В итоге по меньшей мере шесть человек, в том числе два полицейских и четверо посетителей праздника, получили огнестрельные ранения. Некоторые получили легкие ранения, когда убегали с места происшествия.

После восстановления порядка участники фестиваля продолжили участвовать в процессии, на одной из карнавальных платформ были видны следы от пуль, отмечает Haiti Libre.

По информации местного новостного агентства Haiti Press Network , стрельба произошла поздно вечером в понедельник по местному времени.

Ранее правительство Гаити заявляло об отмене карнавала в Порт-о-Пренсе из-за кровопролитных столкновений между протестующими полицейскими с армейскими частями. По меньшей мере один солдат и один полицейский погибли, ещё девять человек получили ранения в перестрелках в окрестностях президентского дворца в столице Гаити.