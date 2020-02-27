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При стрельбе на карнавале на Гаити пострадали шесть человек
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РИА Новости

При стрельбе на карнавале на Гаити пострадали шесть человек

09:35 27.02.2020
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© AP Photo / Dieu Nalio Chery)12-летний мальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити
12-летний мальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити
© AP Photo / Dieu Nalio Chery)
12-летний мальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Шесть человек получили ранения при стрельбе на карнавале, который проходил в городе Кап-Аитьен на севере Гаити, сообщает издание Haiti Libre.
Издание указывает, что в воскресенье карнавал в Кап-Аитьене был приостановлен из-за небезопасной обстановки и дождя. Однако уже в понедельник праздничное мероприятие возобновилось. Во время праздничного шествия неизвестные начали стрельбу из автоматического оружия, что вызвало панику – участники фестиваля и танцоры разбежались. В итоге по меньшей мере шесть человек, в том числе два полицейских и четверо посетителей праздника, получили огнестрельные ранения. Некоторые получили легкие ранения, когда убегали с места происшествия.
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Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
После восстановления порядка участники фестиваля продолжили участвовать в процессии, на одной из карнавальных платформ были видны следы от пуль, отмечает Haiti Libre.
По информации местного новостного агентства Haiti Press Network, стрельба произошла поздно вечером в понедельник по местному времени.
Ранее правительство Гаити заявляло об отмене карнавала в Порт-о-Пренсе из-за кровопролитных столкновений между протестующими полицейскими с армейскими частями. По меньшей мере один солдат и один полицейский погибли, ещё девять человек получили ранения в перестрелках в окрестностях президентского дворца в столице Гаити.
Социально-политический кризис в Гаити продолжается около года, протесты сентября-ноября 2019 года парализовали экономику страны и вынудили президента отменить выступление на Генассамблее ООН. Манифестанты обвиняют президента в коррупции, экономических проблемах и росте преступности. Правительство более года не может провести выборы нового парламента после истечения полномочий старого.
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