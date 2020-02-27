Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках

САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Подросток, возивший на санках в Подросток, возивший на санках в Вольске тело местного жителя, которого он до этого избил до смерти, предстанет перед судом, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области

Ранее следствие сообщило, что вечером 10 декабря 2019 года житель дома на улице Полбина в Вольске случайно спугнул двоих мужчин, которые бросили что-то неподалеку и убежали. Хозяин дома подошел ближе и обнаружил на санках тело местного жителя. По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержали 17-летнего подростка, вину он признал.

По данным следствия, подросток избил до смерти участника застолья, который вошел в дом обутым, а на следующий день попытался при помощи 39-летнего отца на санках отвезти тело в безлюдное место на окраине города. Юноше предъявили обвинение и взяли под стражу.

"Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемого деяния, в связи с чем с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.