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Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
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РИА Новости

Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках

08:22 27.02.2020 (обновлено: 08:28 27.02.2020)
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Подросток, возивший на санках в Вольске тело местного жителя, которого он до этого избил до смерти, предстанет перед судом, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
Ранее следствие сообщило, что вечером 10 декабря 2019 года житель дома на улице Полбина в Вольске случайно спугнул двоих мужчин, которые бросили что-то неподалеку и убежали. Хозяин дома подошел ближе и обнаружил на санках тело местного жителя. По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержали 17-летнего подростка, вину он признал.
По данным следствия, подросток избил до смерти участника застолья, который вошел в дом обутым, а на следующий день попытался при помощи 39-летнего отца на санках отвезти тело в безлюдное место на окраине города. Юноше предъявили обвинение и взяли под стражу.
"Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемого деяния, в связи с чем с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Фигурант дела обвиняется по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьВольскПроисшествия
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