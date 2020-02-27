Экипажу Diamond Princess в Японии разрешили сходить на берег

ТОКИО, 27 фев - РИА Новости. Экипажу круизного судна Diamond Princess, прибывшего в Японию 3 февраля, в четверг разрешено сойти на берег после того как 5 февраля из опасений распространения коронавируса там был введен двухнедельный карантин, согласно сообщениям японского агентство Киодо.
По его данным, членов экипажа временно разместят на территории государственного училища налоговой службы в префектуре Сайтама под наблюдением врачей. Пассажиры судна сошли на берег еще на прошлой неделе.
Как передал телеканал NHK, число инфицированных членов экипажа и пассажиров лайнера Diamond Princess, карантин на котором официально закончился 19 февраля, достигло 705. Вместе с ними в Японии зараженных оказалось 894 человека.
Четверо заразившихся пассажиров преклонного возраста скончались, помимо них из-за вызванного вирусом воспаления легких в Японии еще умерли три человека.
Коронавирус попал на судно предположительно от одного пассажира, который затем сошел в Гонконге.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса