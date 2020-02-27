Экипажу Diamond Princess в Японии разрешили сходить на берег

ТОКИО, 27 фев - РИА Новости. Экипажу круизного судна Экипажу круизного судна Diamond Princess , прибывшего в Японию 3 февраля, в четверг разрешено сойти на берег после того как 5 февраля из опасений распространения коронавируса там был введен двухнедельный карантин, согласно сообщениям японского агентство Киодо

По его данным, членов экипажа временно разместят на территории государственного училища налоговой службы в префектуре Сайтама под наблюдением врачей. Пассажиры судна сошли на берег еще на прошлой неделе.

Как передал телеканал NHK, число инфицированных членов экипажа и пассажиров лайнера Diamond Princess, карантин на котором официально закончился 19 февраля, достигло 705. Вместе с ними в Японии зараженных оказалось 894 человека.

Четверо заразившихся пассажиров преклонного возраста скончались, помимо них из-за вызванного вирусом воспаления легких в Японии еще умерли три человека.

Коронавирус попал на судно предположительно от одного пассажира, который затем сошел в Гонконге.