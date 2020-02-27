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Американского дипломата вызвали в МИД Китая из-за ситуации с WSJ
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РИА Новости

Американского дипломата вызвали в МИД Китая из-за ситуации с WSJ

06:37 27.02.2020
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© AP Photo / Andy WongФлаги Китая
Флаги Китая
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин вызвала представителя посольства США в Пекине в связи с заявлениями американских властей о ситуации вокруг лишения аккредитации трех журналистов газеты Wall Street Journal, опубликовавшей оскорбительную для КНР статью.
Как говорится в заявлении на сайте МИД КНР, Хуа Чуньин подчеркнула, что Wall Street Journal допустила серьезную ошибку, за которую обязательно должна нести ответственность.
"Госсекретарь (США Майк) Помпео и другие лица под предлогом так называемой свободы слова открыто поддерживают грубую ошибку Wall Street Journal, допускают безответственные высказывания и не делают никаких различий между правдой и неправдой в отношении борьбы Китая с эпидемией нового коронавируса", - говорится в заявлении.
По словам Хуа Чуньин, заявления с угрозами прибегнуть к ответным мерам в отношении китайских СМИ в еще большей степени неприемлемы.
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"На самом деле, американская сторона без всякого повода оскорбила и спровоцировала Китай, а КНР защищала себя. В последние годы США вводили различные ограничительные меры в отношении китайских СМИ, работающих на территории США, при этом китайские журналисты в своей работе придерживаются профессиональной этики и объективно освещают происходящее в стране. Если Вашингтон введет дальнейшие ограничительные меры в отношении китайских СМИ, со стороны Пекина последует необходимый ответ", - подчеркнула дипломат.
Ранее Помпео заявил, что аннулирование аккредитации трех журналистов Wall Street Journal в очередной раз показало проблемы правительства Китая, которые сначала были связаны с распространением атипичной пневмонии, а теперь с распространением коронавируса. Эта проблема, по словам госсекретаря, "называется цензура, которая может иметь смертельные последствия".
МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества". Издание отказалось приносить официальные извинения, как того требовала китайская сторона.
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