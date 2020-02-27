Американского дипломата вызвали в МИД Китая из-за ситуации с WSJ

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин вызвала представителя посольства США в Пекине в связи с заявлениями американских властей о ситуации вокруг лишения аккредитации трех журналистов газеты Wall Street Journal , опубликовавшей оскорбительную для КНР статью.

Как говорится в заявлении на сайте МИД КНР, Хуа Чуньин подчеркнула, что Wall Street Journal допустила серьезную ошибку, за которую обязательно должна нести ответственность.

"Госсекретарь (США Майк) Помпео и другие лица под предлогом так называемой свободы слова открыто поддерживают грубую ошибку Wall Street Journal, допускают безответственные высказывания и не делают никаких различий между правдой и неправдой в отношении борьбы Китая с эпидемией нового коронавируса", - говорится в заявлении.

По словам Хуа Чуньин, заявления с угрозами прибегнуть к ответным мерам в отношении китайских СМИ в еще большей степени неприемлемы.

"На самом деле, американская сторона без всякого повода оскорбила и спровоцировала Китай, а КНР защищала себя. В последние годы США вводили различные ограничительные меры в отношении китайских СМИ, работающих на территории США, при этом китайские журналисты в своей работе придерживаются профессиональной этики и объективно освещают происходящее в стране. Если Вашингтон введет дальнейшие ограничительные меры в отношении китайских СМИ, со стороны Пекина последует необходимый ответ", - подчеркнула дипломат.

Ранее Помпео заявил, что аннулирование аккредитации трех журналистов Wall Street Journal в очередной раз показало проблемы правительства Китая, которые сначала были связаны с распространением атипичной пневмонии, а теперь с распространением коронавируса. Эта проблема, по словам госсекретаря, "называется цензура, которая может иметь смертельные последствия".