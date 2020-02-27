Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи развить ряд инициатив в отношениях с Сербией, а также снизить пошлины на сербские товары, говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус по итогам их встречи в Вашингтоне.
"Госсекретарь призвал Косово развить импульс, заключенный в последних письмах о намерениях об установлении авиационных, железнодорожных и автомагистральных путей сообщения между Приштиной и Белградом. Госсекретарь также отметил, что ожидает, что Косово отменит пошлины на импорт из Сербии для получения максимальных экономических и торговых выгод народами обеих стран", - говорится в заявлении.
Последнюю меру он назвал необходимым шагом для возобновления переговоров по всеобъемлющей нормализации отношений.
Кроме того, Помпео заверил Тачи в крепком партнерстве США и Косово и поддержке суверенитета и независимости последнего.
Пошлины, введенные властями в Приштине на товары из центральной Сербии осенью 2018 года, по их данным, наносят сербской экономике ущерб около миллиона евро в сутки. Отмены таможенных мер добивается Белград, за отзыв пошлин и продолжение диалога Белграда и Приштины выступают представители ЕС и США.
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в конце января сказал, что, по его данным, 95 государств-членов ООН не признают независимость Косово, а 93 признают и еще около пяти находятся в неопределенной позиции. Ранее официальный Белград многократно заявлял, что обязательным условием для начала переговоров с Приштиной является отмена введенных косовоалбанскими властями в ноябре 2018 года пошлин в 100% на сербские товары.
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