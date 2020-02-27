Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков

КАФЕР-АМИН (Сирия), 27 фев - РИА Новости. Сирийские военные при освобождении поселка Кафер-Амин от боевиков обнаружили обширный военный бункер, бывший штабом одной из группировок, передает корреспондент РИА Новости.

Обычный недострой на окраине небольшого села Кафер-Амин под Идлибом так бы и не привлёк внимание сирийских военных, если бы не одна деталь - торчащие из земли прямо в огороде вентиляционные трубы. Дом оказался с сюрпризом. Вместо подвала - целые лабиринты позёмных ходов, вырытых боевиками. Обычный колодец во дворе вел в многоэтажный подземный бункер.

К строительству этого убежища боевики подошли основательно. Они не только прорубили в скалах широкие проходы, провели электричество, но даже ступени выложили плиткой. Подземные ходы ведут в просторные галереи с высокими свободами. Здесь легко могли одновременно разместиться до двухсот террористов.

Повсюду разбросаны матрасы и одеяла, здесь боевики спали. В медицинском кабинете - десятки упаковок с иностранными медпрепаратами и шприцами. Отдельно обустроена кухня. На столе до сих пор лежат открытые консервы. Террористы покинули своё логово совсем недавно. И в спешке. Побросали фотографии погибших, среди них есть и женщины, стопки экстремистской литературы и горы боеприпасов.

Сирийский солдат показал журналистам стеллажи с упаковками патронов.

"Это патроны от крупнокалиберного пулемета. Такие даже легкую броню пробивают. Цинки уже вскрыты. Они хотели снарядить магазины, но не успели", - прокомментировал он.

Сирийские саперы до сих пор исследуют бункер - некоторые этажи и коридоры еще не проверены, там могут быть мины-ловушки или неразорвавшиеся снаряды.