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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-27T05:41+0300
https://ria.ru/20200227/1565258788.html
Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_bdf834d7a2e94b1eb53175ae3c5eb55d.jpg
РИА Новости

Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков

05:41 27.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСирийский флаг
Сирийский флаг
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Сирийский флаг
КАФЕР-АМИН (Сирия), 27 фев - РИА Новости. Сирийские военные при освобождении поселка Кафер-Амин от боевиков обнаружили обширный военный бункер, бывший штабом одной из группировок, передает корреспондент РИА Новости.
Обычный недострой на окраине небольшого села Кафер-Амин под Идлибом так бы и не привлёк внимание сирийских военных, если бы не одна деталь - торчащие из земли прямо в огороде вентиляционные трубы. Дом оказался с сюрпризом. Вместо подвала - целые лабиринты позёмных ходов, вырытых боевиками. Обычный колодец во дворе вел в многоэтажный подземный бункер.
К строительству этого убежища боевики подошли основательно. Они не только прорубили в скалах широкие проходы, провели электричество, но даже ступени выложили плиткой. Подземные ходы ведут в просторные галереи с высокими свободами. Здесь легко могли одновременно разместиться до двухсот террористов.
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Повсюду разбросаны матрасы и одеяла, здесь боевики спали. В медицинском кабинете - десятки упаковок с иностранными медпрепаратами и шприцами. Отдельно обустроена кухня. На столе до сих пор лежат открытые консервы. Террористы покинули своё логово совсем недавно. И в спешке. Побросали фотографии погибших, среди них есть и женщины, стопки экстремистской литературы и горы боеприпасов.
Сирийский солдат показал журналистам стеллажи с упаковками патронов.
"Это патроны от крупнокалиберного пулемета. Такие даже легкую броню пробивают. Цинки уже вскрыты. Они хотели снарядить магазины, но не успели", - прокомментировал он.
Сирийские саперы до сих пор исследуют бункер - некоторые этажи и коридоры еще не проверены, там могут быть мины-ловушки или неразорвавшиеся снаряды.
Между тем, по сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлёва на брифинге, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 29 обстрелов.
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