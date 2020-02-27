Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

"Ожидаем, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение", — говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке .

В США россиянина доставили из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В 2011 году его осудили на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.