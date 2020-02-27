Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
"Ожидаем, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение", — говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.
Сотрудники посольства в ближайшее время посетят Ярошенко в тюрьме.
В США россиянина доставили из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В 2011 году его осудили на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
В октябре 2019 года супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче России.
30 декабря 2019, 21:20Сотрудники российского посольства в США посетили Ярошенко в тюрьме