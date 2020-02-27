Трамп: распространение коронавируса в США не является неизбежностью

"Не думаю, что это неизбежно. Это может быть несколько больше, а может быть на небольшом уровне. В любом случае мы к этому готовы", - сказал он.

Он отметил, что при запрошенных администрацией 2,5 миллиардах долларов на борьбу с коронавирусом конгресс готов выделить гораздо больше, что Трамп назвал "хорошей переменой".