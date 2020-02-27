Трамп: распространение коронавируса в США не является неизбежностью

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Распространение коронавируса в США не является неизбежностью, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
"Не думаю, что это неизбежно. Это может быть несколько больше, а может быть на небольшом уровне. В любом случае мы к этому готовы", - сказал он.
Он отметил, что при запрошенных администрацией 2,5 миллиардах долларов на борьбу с коронавирусом конгресс готов выделить гораздо больше, что Трамп назвал "хорошей переменой".
В США пока зарегистрировано 14 случаев коронавируса, еще 39 заболевших американцев были эвакуированы из-за рубежа и помещены под карантин. Администрация Дональда Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов.
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