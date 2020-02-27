Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T10:29+0300
https://ria.ru/20200227/1565257449.html
Диетолог посоветовала не совмещать две русские традиции на Масленицу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565094011_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_4664c81549197e072a8305a69ff377e4.jpg
РИА Новости

Диетолог посоветовала не совмещать две русские традиции на Масленицу

03:03 27.02.2020 (обновлено: 10:29 27.02.2020)
8364
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМасленичные гуляния и проводы зимы
Масленичные гуляния и проводы зимы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Масленичные гуляния и проводы зимы
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сладкие блины — традиционное блюдо для празднования Масленицы, потребление спиртного — традиционная часть русского застолья. Проблема только в том, что смешивать эти традиции опасно для здоровья, рассказала радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
Главной проблемой сочетания блинов и алкоголя является тот факт, что организм сначала "занимается" сладостями, а уже потом спиртным. В итоге процесс расщепления алкоголя в крови затянется на долгое время, и вы рискуете получить наутро после застолья ужасное похмелье. Как его избежать, рассказала радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

"Алкоголь вместе со сладкими блинами на организм оказывает двойную нагрузку. Суть в том, что если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть не сладкими", — считает диетолог.

Если вы все же хотите совместить распитие спиртного и главный символ Масленицы, то придется пересмотреть подход к традиционному способу потребления алкоголя. Диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik посоветовала не закусывать выпитое, а запивать съеденное.
"Лучше задерживать быстрое всасывание алкоголя в кровь. Уж если мы пьем, то делаем это мелкими глотками. Надо не пить спиртное и заедать блинами. Надо сначала есть, а потом запивать, потом опять есть и только после этого опять пить и так далее", — рассказала диетолог.
Также блины и алкоголь несовместимы еще и из-за времени потребления. Блины — очень калорийный продукт, и если вы не хотите прибавить в весе, то лучше есть их утром. Алкоголь — вечерний напиток. Даже один глоток спиртного утром может испортить вам весь последующий день.
Угощения на праздновании масленицы
04:25
ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
181456617
Обсудить 4
МасленицаЕлена СоломатинаРоссияОбщество
Рекомендуем
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18 b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Снимки котов из капсулы времени возрастом 120 лет
Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
Пентагон
В Пентагоне признали, что превосходство над Россией "подорвано"
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку
Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Рады из студии
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*
Члены экипажа подводной лодки ВМС США
Новейшая американская подлодка облезла после первого похода
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Пляж в Австралии
На австралийском пляже нашли странное существо
Медик с лекарством
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Туристы на площади Святого Марка в Венеции во время карнавала
Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
Друзья пьют пиво
Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению 2020 в рамках сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека
"Вы больные, девочки". Почему в Грузии испугались приезда Лаврова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Лента новостейМолния