Диетолог посоветовала не совмещать две русские традиции на Масленицу

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сладкие блины — традиционное блюдо для празднования Масленицы, потребление спиртного — традиционная часть русского застолья. Проблема только в том, что смешивать эти традиции опасно для здоровья, рассказала радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
Главной проблемой сочетания блинов и алкоголя является тот факт, что организм сначала "занимается" сладостями, а уже потом спиртным. В итоге процесс расщепления алкоголя в крови затянется на долгое время, и вы рискуете получить наутро после застолья ужасное похмелье. Как его избежать, рассказала радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
"Алкоголь вместе со сладкими блинами на организм оказывает двойную нагрузку. Суть в том, что если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть не сладкими", — считает диетолог.
Если вы все же хотите совместить распитие спиртного и главный символ Масленицы, то придется пересмотреть подход к традиционному способу потребления алкоголя. Диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik посоветовала не закусывать выпитое, а запивать съеденное.
"Лучше задерживать быстрое всасывание алкоголя в кровь. Уж если мы пьем, то делаем это мелкими глотками. Надо не пить спиртное и заедать блинами. Надо сначала есть, а потом запивать, потом опять есть и только после этого опять пить и так далее", — рассказала диетолог.
Также блины и алкоголь несовместимы еще и из-за времени потребления. Блины — очень калорийный продукт, и если вы не хотите прибавить в весе, то лучше есть их утром. Алкоголь — вечерний напиток. Даже один глоток спиртного утром может испортить вам весь последующий день.