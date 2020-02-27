Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T09:33+0300
https://ria.ru/20200227/1565257297.html
СМИ: стрельбу в Милуоки устроил уволенный сотрудник предприятия
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565262196_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d7c4f01d203f2923701a5faf1a241597.jpg
РИА Новости

СМИ: стрельбу в Милуоки устроил уволенный сотрудник предприятия

02:16 27.02.2020 (обновлено: 09:33 27.02.2020)
999
© REUTERS / Sara StathasПолиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020
Полиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020
© REUTERS / Sara Stathas
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Стрельбу на предприятии компании MillerCoors в американском Милуоки устроил уволенный ранее сотрудник, сообщил в пятницу телеканал 12abc.
"Нам удалось подтвердить, что стрелявший ранее работал в MillerCoors, был уволен и вернулся с оружием", - сказал ведущий канала.
Ранее издание Milwaukee Journal Sentinel со ссылкой на многочисленные источники сообщило о гибели семи человек, включая стрелка. Впоследствии мэр города Том Баррет заявил о многочисленных жертвах.
MillerCoors является "дочкой" крупной пивоваренной компании Molson Coors, ее штаб-квартира располагается в Милуоки.
Ранее полиция города сообщила о расследовании "критического инцидента" и попросила граждан объезжать место происшествия.
Полиция Казахстана
22 февраля, 10:08
В Казахстане пять человек пострадали в результате стрельбы
237500
Обсудить 1
МилуокиСШАВ мире
Рекомендуем
Полиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020
Мэр Милуоки сообщил о многочисленных жертвах при стрельбе на заводе
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18 b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку
Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане автобус с детьми столкнулся с грузовиком
Полиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020
Трамп назвал стрельбу в Милуоки ужасной
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Пляж в Австралии
На австралийском пляже нашли странное существо
Друзья пьют пиво
Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Серакиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Лента новостейМолния