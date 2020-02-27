СМИ: стрельбу в Милуоки устроил уволенный сотрудник предприятия

"Нам удалось подтвердить, что стрелявший ранее работал в MillerCoors, был уволен и вернулся с оружием", - сказал ведущий канала.
Ранее издание Milwaukee Journal Sentinel со ссылкой на многочисленные источники сообщило о гибели семи человек, включая стрелка. Впоследствии мэр города Том Баррет заявил о многочисленных жертвах.
MillerCoors является "дочкой" крупной пивоваренной компании Molson Coors, ее штаб-квартира располагается в Милуоки.
Ранее полиция города сообщила о расследовании "критического инцидента" и попросила граждан объезжать место происшествия.
22 февраля, 10:08В Казахстане пять человек пострадали в результате стрельбы