Небензя: РФ все еще ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3

ООН, 27 фев - РИА Новости. Россия все еще ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3 без каких-либо предусловий, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя

"Беспокойство вызывает отсутствие определенности в отношении судьбы договора о Стратегических наступательных вооружениях", - сказал Небензя.

"Призывы к России продлить СНВ не по адресу. Президент России Владимир Путин предложил США продлить ДСНВ без каких-либо предварительных условий. Ждем ответа", - подчеркнул постпред.

По его словам, продление договора стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить дальнейшую деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов ракетно-ядерной сфере, выиграть время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

Между тем директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.