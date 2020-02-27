Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T00:39+0300
https://ria.ru/20200227/1565256289.html
Небензя: РФ все еще ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:131:2774:1691_1036x0_80_0_0_5d5188bb0f403b2026a11e238f01ac95.jpg
РИА Новости

Небензя: РФ все еще ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3

00:39 27.02.2020
167
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 27 фев - РИА Новости. Россия все еще ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3 без каких-либо предусловий, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Беспокойство вызывает отсутствие определенности в отношении судьбы договора о Стратегических наступательных вооружениях", - сказал Небензя.
"Призывы к России продлить СНВ не по адресу. Президент России Владимир Путин предложил США продлить ДСНВ без каких-либо предварительных условий. Ждем ответа", - подчеркнул постпред.
По его словам, продление договора стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить дальнейшую деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов ракетно-ядерной сфере, выиграть время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями.
Министр армии США Марк Эспер
Вчера, 20:28
Эспер рассчитывает в скором времени обсудить продление СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Между тем директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Вчера, 23:36
Маас призвал США и Россию "проявить лидерство" и продлить СНВ-3
430120
Обсудить 0
Договор СНВ-3Василий НебензяРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Друзья пьют пиво
Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену
Даниил и Оксана Руденко
Грибник-самоубийца и его помощники: на Алтае ищут двоих подростков
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18 b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Маас призвал США и Россию "проявить лидерство" и продлить СНВ-3
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Капельницы
Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Серакиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Лента новостейМолния