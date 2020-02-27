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2020-02-27T10:22+0300
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Paris Combo дадут в Доме музыки единственный в России концерт
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РИА Новости

Paris Combo дадут в Доме музыки единственный в России концерт

10:22 27.02.2020
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© предоставлено пресс-службой Дома музыкиГруппа Paris Combo
Группа Paris Combo
© предоставлено пресс-службой Дома музыки
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Единственный в России концерт французской группы Paris Combo в рамках мирового турне состоится 6 марта на сцене Дома музыки, сообщает пресс-служба организатора.
© Фото : пресс-служба концерта Французская группа Paris Combo
Французская группа Paris Combo
© Фото : пресс-служба концерта
Французская группа Paris Combo
Музыканты сочетают в своем творчестве французский шансон, американский свинг, итальянский фольклор и джаз-мануш. Свой стиль они определяют как "музыка мира". Солирует певица и аккордеонистка Белль дю Берри.
В программе треки из последней пластинки "Tako Tsubo" (2017), песни с альбомов "Attraction" (2001), "Living Room" (1999), "5" (2003), а также джазовый стандарт "Is You Is or Is You Ain’t My Baby" Луи Джордана 1944 года.
© предоставлено пресс-службой Дома музыкиГруппа Paris Combo выступает на сцене
Группа Paris Combo выступает на сцене
© предоставлено пресс-службой Дома музыки
Группа Paris Combo выступает на сцене
"Мы любим играть в Москве, – рассказывает Белль дю Берри. – Здесь очень много ценителей французского языка и музыки, публика всегда очень тепло нас принимает. Мы исполним наши хиты, но будет также очень много песен с нового альбома "Tako Tsubo", он очень важен для нас".
Музыканты выступали в парижских концертном зале Олимпия и кинозале Гран-Рекс (Le Grand Rex), на фестивалях в Ницце и Монреале, в джазовых центрах Сан-Франциско и Голливуда SFJAZZ и The Hollywood Bowl.
Состав коллектива интернационален: вокалистка Белль дю Берри, перкуссионист Франсуа Женин и контрабасист Бенуа Дюнуар де Сегонзак – французы; играющий на трубе и пианино Дэвид Льюис — переехавший во Францию австралиец, Поцци (гитара и банджо) — цыган из Алжира.
За более чем 20 лет своего существования группа выпустила семь альбомов. Первый вышел в 1997 году, но всемирную известность принес коллективу "Living Room" (1999), он стал "золотым. Композиция "Terrien D’eau Douce" с этой пластинки была признана песней года, по мнению жюри премии Independent Music Awards в 2003 году.
После выхода четвертого альбома "Motifs" (2005) группа сделала продолжительный перерыв и вернулась на сцену с новым релизом с лаконичным названием "5" только в 2013 году.
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