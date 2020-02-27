Вернуть будущее: фонд "Дедморозим" научит сирот жить самостоятельно

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. После выпуска из детского дома сирот с инвалидностью зачастую переводят во взрослые психоневрологические интернаты, где они проводят всю жизнь. Чтобы разорвать этот круг и помочь детям стать самостоятельными, фонд "Дедморозим" на основе проекта "Вернуть будущее" создал службу сопровождаемого проживания.

Без поддержки эти ребята всю жизнь проведут во взрослых интернатах, куда они попадают автоматически после выпуска из детских домов, не имея шанса на будущее. Но пермяки помогут им это будущее вернуть", – рассказала РИА Новости сотрудница фонда Арина Плюсина, должность которой называется "координатор по пропаганде чудес".

В рамках новой программы дети из Пермского края попробуют самостоятельно жить за пределами интерната с регулярной или постоянной помощью сотрудников фонда, это и есть так называемое сопровождаемое проживание. Сотрудники фонда будут помогать подопечным совершать самостоятельный выбор, планировать свободное время, научат пользоваться общественным транспортом.

"Почти у каждого участника проекта выявлены проблемы с закрепленным жильем, проблемы с реализацией права на обучение, частично существуют проблемы с поставленными ранее диагнозами и определенной группой инвалидности. По каждому из этих направлений и ведется индивидуальная работа", – сказала Плюсина.

Хорошие примеры

В этом деле у создателей проекта уже есть опыт – в 2019 году "Дедморозим" уже брал на сопровождение несколько выпускников детских домов-интернатов. Подопечная фонда Кристина сейчас работает, у Васи и Игоря сняли диагноз "умственная отсталость". Фонд помог вернуть детям дееспособность – сейчас Вася снимает квартиру и живет самостоятельно, начал учиться на курсах вождения автомобиля.

Наташа, которой также помогал фонд, получила дееспособность, образование, переехала из маленького городка в Пермь, где уже ищет работу. "Дедморозим" пытается восстановить ее право на жилье — пока она училась, квартира пришла в аварийное состояние. Эля поступила и учится в техникуме, самостоятельно живет в общежитии.

Служба сопровождаемого проживания должна будет выявить потенциал подопечных ребят, обучить их и закрепить необходимые навыки, а также фиксировать рекомендации для дальнейшего жизнеустройства выпускников детских домов-интернатов в крае", – приводит слова директора фонда "Дедморозим" и координатора проекта "Вернуть будущее" Надежды Ли сайт фонда.

Индивидуальная помощь

Проект службы сопровождаемого проживания рассчитан на полтора года – с 1 марта по 31 августа 2021 года. За это время фонд поможет 15 детям-инвалидам получить навыки жизни за пределами специализированных учреждений. Кроме того, служба будет заниматься социальным, медицинским и юридическим сопровождением выпускников детских домов.

Особое внимание в рамках проекта уделят сиротам с проблемами опорно-двигательной системы и ментальными заболеваниями.

Как рассказала координатор по пропаганде чудес "Дедморозим" Арина Плюснина, фонд сопровождает каждого воспитанника индивидуально, а сам проект направлен на то, чтобы выработать систему, которая в дальнейшем поможет сиротам с инвалидностью выходить в самостоятельную жизнь.