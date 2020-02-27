Вернуть будущее: фонд "Дедморозим" научит сирот жить самостоятельно

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. После выпуска из детского дома сирот с инвалидностью зачастую переводят во взрослые психоневрологические интернаты, где они проводят всю жизнь. Чтобы разорвать этот круг и помочь детям стать самостоятельными, фонд "Дедморозим" на основе проекта "Вернуть будущее" создал службу сопровождаемого проживания.
В рамках новой программы дети из Пермского края попробуют самостоятельно жить за пределами интерната с регулярной или постоянной помощью сотрудников фонда, это и есть так называемое сопровождаемое проживание. Сотрудники фонда будут помогать подопечным совершать самостоятельный выбор, планировать свободное время, научат пользоваться общественным транспортом.
"Почти у каждого участника проекта выявлены проблемы с закрепленным жильем, проблемы с реализацией права на обучение, частично существуют проблемы с поставленными ранее диагнозами и определенной группой инвалидности. По каждому из этих направлений и ведется индивидуальная работа", – сказала Плюсина.
В этом деле у создателей проекта уже есть опыт – в 2019 году "Дедморозим" уже брал на сопровождение несколько выпускников детских домов-интернатов. Подопечная фонда Кристина сейчас работает, у Васи и Игоря сняли диагноз "умственная отсталость". Фонд помог вернуть детям дееспособность – сейчас Вася снимает квартиру и живет самостоятельно, начал учиться на курсах вождения автомобиля.
Наташа, которой также помогал фонд, получила дееспособность, образование, переехала из маленького городка в Пермь, где уже ищет работу. "Дедморозим" пытается восстановить ее право на жилье — пока она училась, квартира пришла в аварийное состояние. Эля поступила и учится в техникуме, самостоятельно живет в общежитии.
Проект службы сопровождаемого проживания рассчитан на полтора года – с 1 марта по 31 августа 2021 года. За это время фонд поможет 15 детям-инвалидам получить навыки жизни за пределами специализированных учреждений. Кроме того, служба будет заниматься социальным, медицинским и юридическим сопровождением выпускников детских домов.
Особое внимание в рамках проекта уделят сиротам с проблемами опорно-двигательной системы и ментальными заболеваниями.
Как рассказала координатор по пропаганде чудес "Дедморозим" Арина Плюснина, фонд сопровождает каждого воспитанника индивидуально, а сам проект направлен на то, чтобы выработать систему, которая в дальнейшем поможет сиротам с инвалидностью выходить в самостоятельную жизнь.