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2020-02-27T08:06+0300
https://ria.ru/20200227/1565182490.html
Квиз в темноте поможет собрать деньги на соцпроекты для незрячих людей
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РИА Новости

Квиз в темноте поможет собрать деньги на соцпроекты для незрячих людей

08:00 27.02.2020 (обновлено: 08:06 27.02.2020)
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© РИА Новости / Константин РодиковДевушка завязывает повязку на глаза
Девушка завязывает повязку на глаза
© РИА Новости / Константин Родиков
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" 28 февраля проведет для жителей области командный интеллектуальный квиз "–1". Это игра в полной темноте, где члены команд отвечают на вопросы и выполняют задания с использованием всех органов чувств, кроме глаз.
"Для нас это один из первых опытов большой акции, связанной с благотворительностью. Это необычно, это интересно – люди могут испытать новые эмоции, новые ощущения. Мы хотим принести пользу, чтобы людям было интересно принимать участие", – рассказал координатор PR-направления центра Роман Кедр.
Стоимость участия в квизе – 5000 рублей. Все собранные средства пойдут на социальные проекты для незрячих и слабовидящих людей Нижегородской области. Деньги планируется направить на создание туристического клуба для людей с инвалидностью по зрению, проект по освоению сенсорных телефонов и компьютерные курсы.
Уже сейчас о желании сыграть заявили 5 команд от различных коммерческих компаний и средств массовой информации.
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Хорошие новостиХорошие новостиНижегородская область
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