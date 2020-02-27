Квиз в темноте поможет собрать деньги на соцпроекты для незрячих людей

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" 28 февраля проведет для жителей области командный интеллектуальный квиз "–1". Это игра в полной темноте, где члены команд отвечают на вопросы и выполняют задания с использованием всех органов чувств, кроме глаз.

"Для нас это один из первых опытов большой акции, связанной с благотворительностью. Это необычно, это интересно – люди могут испытать новые эмоции, новые ощущения. Мы хотим принести пользу, чтобы людям было интересно принимать участие", – рассказал координатор PR-направления центра Роман Кедр.

Стоимость участия в квизе – 5000 рублей. Все собранные средства пойдут на социальные проекты для незрячих и слабовидящих людей Нижегородской области. Деньги планируется направить на создание туристического клуба для людей с инвалидностью по зрению, проект по освоению сенсорных телефонов и компьютерные курсы.