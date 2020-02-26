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Минздрав Израиля призвал своих граждан отказаться от полетов в Италию
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РИА Новости

Минздрав Израиля призвал своих граждан отказаться от полетов в Италию

22:33 26.02.2020
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© REUTERS / Remo CasilliЛюди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
© REUTERS / Remo Casilli
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля призывает граждан отказаться от полётов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что Израиль вводит ограничительные меры для прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут обязаны пройти двухнедельный карантин.
"Мы призываем жителей Израиля не летать в Италию. Кроме того, вернувшиеся из Италии в последние 14 дней должны находиться дома в изоляции в течение двух недель", - говорится в заявлении.
Также министерство здравоохранения полагает, что "существует высокая вероятность того, что заболевание распространилось в других регионах Европы и во всем мире", поэтому министерство призывает общественность "взвесить необходимость поездок за границу". Кроме того, израильтян призывают избегать поездок на конференции и различные "международные собрания", в том числе религиозные мероприятия, которые посещают люди из разных стран. Призыв касается также международных конференций, проходящих в Израиле.
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Ранее министр внутренних дел Арье Дери издал распоряжение о запрете въезда в Израиль всем лицам, которые не являются гражданами страны и находились в Японии и Южной Корее в течение последних двух недель. На минувшей неделе подобный запрет был введен в отношении лиц, прибывающих из Таиланда, Гонконга и Макао и Сингапура. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР.
В субботу минздрав ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается из Южной Кореи и Японии, и для израильтян, которые контактировали с группой южнокорейских туристов, среди которых по возвращении из Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 человек, в том числе 180 школьников из Беер Шевы, контактировавшие с туристической группой. Как сообщает минздрав, группа из Южной Кореи за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом море.
Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до 7 лет лишения свободы.
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