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Глава МИД ПМР заявил о максимальной открытости Приднестровья
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РИА Новости

Глава МИД ПМР заявил о максимальной открытости Приднестровья

22:12 26.02.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
ТИРАСПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев в среду на встрече с главой офиса посольства Нидерландов в Молдавии Флорисом ван Эком заявил об открытости непризнанной республики для международных партнеров, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
"Мы традиционно настроены на максимально открытое взаимодействие с международными партнерами. Вокруг Приднестровья и молдо-приднестровского конфликта существует много мифов. Поэтому мы стремимся показать реальную картину того, кто живет на этой территории, чего мы хотим и что мы можем предложить миру. Это касается и экономики, и культуры, и туризма, и других сфер", - приводит пресс-служба слова Игнатьева.
Он рассказал о политико-правовых основах независимости ПМР и о текущей ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдавией. Игнатьев констатировал неготовность молдавской стороны к соблюдению ранее достигнутых договоренностей, а также проинформировал о новых рестриктивных мерах Кишинева по отношению к ПМР, отмечается в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Виталий ИгнатьевПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
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