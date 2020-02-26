Глава МИД ПМР заявил о максимальной открытости Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Приднестровья Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев в среду на встрече с главой офиса посольства Нидерландов в Молдавии Флорисом ван Эком заявил об открытости непризнанной республики для международных партнеров, сообщила пресс-служба МИД ПМР

"Мы традиционно настроены на максимально открытое взаимодействие с международными партнерами. Вокруг Приднестровья и молдо-приднестровского конфликта существует много мифов. Поэтому мы стремимся показать реальную картину того, кто живет на этой территории, чего мы хотим и что мы можем предложить миру. Это касается и экономики, и культуры, и туризма, и других сфер", - приводит пресс-служба слова Игнатьева.

Он рассказал о политико-правовых основах независимости ПМР и о текущей ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдавией. Игнатьев констатировал неготовность молдавской стороны к соблюдению ранее достигнутых договоренностей, а также проинформировал о новых рестриктивных мерах Кишинева по отношению к ПМР, отмечается в сообщении.