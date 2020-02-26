Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T22:03+0300
https://ria.ru/20200226/1565253883.html
Коронавирус выявили еще у шести американцев с лайнера Diamond Princess
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564991051_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_00c69af91e84f28ca64244c0c5d750e8.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили еще у шести американцев с лайнера Diamond Princess

22:03 26.02.2020
1224
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСудно Diamond Princess в порту Йокогама
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Коронавирус нового типа диагностирован еще у шести американцев, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в США, сообщил Центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).
Таким образом, в США зарегистрировано в общей сложности 59 случаев коронавируса: 42 случая у пассажиров лайнера, 12 у приехавших из КНР и два у их родственников, три случая у американцев, которые приехали зараженными из Уханя.
На Diamond Princess, пришвартовавшемся в Японии на карантин, заразились, по последним данным, 705 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1301201
Обсудить 0
Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияСШАВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Коронавирус 2019-nCoV
В Норвегии зафиксировали первый случай коронавируса
Сотрудники лаборатории
В Швеции зафиксировали второй случай заражения коронавирусом
Певец Тимати
Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
В Иране 39 человек выздоровели после заражения коронавирусом
Сотрудник полиции
Замерзавший житель Башкирии зарезал прохожего, пытавшегося ему помочь
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Женщина в медицинской маске в Париже
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Австрия, Германия и Италия будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Представитель ЛНР объяснил Киеву невозможность покупать воду за гривны
Прохожие в защитных медицинских масках
В Финляндии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом
Тест на выявление коронавируса
Глава Ломбардии ушел на карантин из-за больной коронавирусом помощницы
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния