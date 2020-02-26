Коронавирус выявили еще у шести американцев с лайнера Diamond Princess

Таким образом, в США зарегистрировано в общей сложности 59 случаев коронавируса: 42 случая у пассажиров лайнера, 12 у приехавших из КНР и два у их родственников, три случая у американцев, которые приехали зараженными из Уханя.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.