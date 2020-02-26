Благотворительный проект Альберта Авдоляна попал в рейтинг Forbes

В "Точке будущего" будут обучаться около тысячи детей как из обычных, так и из приемных семей, а также дети с ограниченными возможностями. Суть проекта в том, чтобы обеспечить детям с разными возможностями и способностями успешное будущее. Решить эту задачу поможет специально разработанная система обучения, в которую интегрируют проектирование и четкую постановку целей, а также новые формы коммуникации и социальной адаптации.