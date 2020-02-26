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Благотворительный проект Альберта Авдоляна попал в рейтинг Forbes
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РИА Новости

Благотворительный проект Альберта Авдоляна попал в рейтинг Forbes

22:07 26.02.2020 (обновлено: 22:12 26.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГород Иркутск
Город Иркутск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Фонд "Новый дом", который завершил строительство образовательного центра "Точка будущего" в Иркутске, включен в рейтинг 20 лучших благотворительных фондов богатейших российских бизнесменов, который опубликовал журнал Forbes.
Фонд, который существует с 2013 года, полностью финансируется бизнесменом и меценатом Альбертом Авдоляном.
Как сообщили в фонде, бюджет "Нового дома" составляет 6 миллиардов рублей и полностью идет на реализацию проекта образовательного центра. Идея его открытия принадлежит Авдоляну, который долгое время жил в Иркутске. Попечительский совет фонда возглавляет глава Ростеха Сергей Чемезов – уроженец этого города.
В "Точке будущего" будут обучаться около тысячи детей как из обычных, так и из приемных семей, а также дети с ограниченными возможностями. Суть проекта в том, чтобы обеспечить детям с разными возможностями и способностями успешное будущее. Решить эту задачу поможет специально разработанная система обучения, в которую интегрируют проектирование и четкую постановку целей, а также новые формы коммуникации и социальной адаптации.
Образовательный комплекс состоит из детского сада, современной и технологичной школы, центра социальной и психологической поддержки, а также поселка для 19 семей со 105 приемными детьми. Обучение в "Точке будущего" бесплатное
Арина Ушакова
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