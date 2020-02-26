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Помпео поблагодарил Катар за помощь в урегулировании в Афганистане
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РИА Новости

Помпео поблагодарил Катар за помощь в урегулировании в Афганистане

21:57 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил Катар за помощь в урегулировании в Афганистане, сообщил госдепартамент по итогам телефонных переговоров Помпео и главы МИД арабского государства Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани.
"Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел за партнерство и сотрудничество со стороны Катара по ряду вопросов, включая поддержку проведения, посредничество и организацию мирных переговоров, целью которых является закончить войну в Афганистане", - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
Подписание соглашения между США и афганскими талибами пройдет, как предполагается, в катарской столице Дохе 29 февраля. Как ожидается, соглашение определит принципы вывода американских войск из Афганистана, где они находятся с 2001 года.
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Вчера, 19:17
Кабулов будет наблюдателем при подписании соглашения США с талибами
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Морган ОртагусМайк ПомпеоАфганистанКатарВ мире
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