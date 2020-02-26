Представитель ЛНР объяснил Киеву невозможность покупать воду за гривны

Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Представители Киева на переговорах в Минске потребовали расчета в гривнах за воду, которую получает самопровозглашенная Представители Киева на переговорах в Минске потребовали расчета в гривнах за воду, которую получает самопровозглашенная Луганская народная республика с подконтрольной Киеву территории, однако у Луганска такой валюты нет, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник

В среду в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине и ее тематических подгрупп.

"Сегодня на переговорах Киев ударился в полный конструктив, требуя оплату за поставленную воду исключительно в гривне, которой в ЛНР просто нет. Расчёты за воду ни в российских рублях, ни в долларах Киев не устраивают", - заявил Мирошник.

Мирошник напомнил, что сейчас для расчетов в ЛНР используется рубль. "Проблема решается элементарно - расчёт по мультивалютному договору по курсу Нацбанка на день расчетов. За воду Украине средства передаются налом в сумках, так как любых расчетов через банковскую систему Киев боится как огня. Вдруг кому-то покажется, что так, через банк, Киев и признает ЛНР", - добавил он.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.