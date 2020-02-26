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В Госдуме считают, что отменой санкций Трамп подписал бы себе приговор
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РИА Новости

В Госдуме считают, что отменой санкций Трамп подписал бы себе приговор

15:02 26.02.2020 (обновлено: 21:06 26.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не мог не продлить санкции против РФ в условиях предвыборной гонки, так как в этом заинтересованы "зараженные русофобией" конгрессмены и сенаторы, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
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Санкции США из-за Крыма со временем отойдут в прошлое, заявил сенатор
"Господин Трамп, продливший своим решением санкции против России из-за "ситуации в Крыму", не может сейчас поступить никак иначе. В случае, если бы он отменил санкции против России, на которых постоянно настаивают зараженные русофобией конгрессмены и сенаторы, он подписал бы себе приговор", - заявил Железняк РИА Новости.
С его точки зрения, Трамп сейчас должен всем демонстрировать силу и мощь, которую Америка приобрела при его правлении, чтобы выиграть предвыборную гонку.
"До тех пор, пока в США не закончится предвыборная лихорадка, мы будем постоянно наблюдать как американские элиты, рвущиеся к власти, будут эксплуатировать тему "рашагейт". Это самая удобная для отвлечения внимания внутренней аудитории тема. Американским деятелям гораздо проще придумать внешнего врага в лице России, Китая, Ирана, КНДР и еще кого-нибудь и демонстрировать свою непримиримую борьбу с ним, чем решать проблемы во внутренней политике", - заключил депутат.
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Глава крымского парламента назвал американские санкции аморальными
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Вчера, 09:42Сказано в эфире
Политолог: для США санкции - это вопрос выживания США продлили на год "крымские" санкции, а также расширили санкции против РФ из-за Ирана. В эфире радио Sputnik доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков рассказал, почему США не могут отказаться от этой политики.
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Дональд ТрампГосдума РФСергей ЖелезнякВладимир ПутинРеспублика КрымООНСШАПолитика
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