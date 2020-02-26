В Госдуме считают, что отменой санкций Трамп подписал бы себе приговор

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп не мог не продлить санкции против РФ в условиях предвыборной гонки, так как в этом заинтересованы "зараженные русофобией" конгрессмены и сенаторы, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

Ранее Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

"Господин Трамп, продливший своим решением санкции против России из-за "ситуации в Крыму", не может сейчас поступить никак иначе. В случае, если бы он отменил санкции против России, на которых постоянно настаивают зараженные русофобией конгрессмены и сенаторы, он подписал бы себе приговор", - заявил Железняк РИА Новости.

С его точки зрения, Трамп сейчас должен всем демонстрировать силу и мощь, которую Америка приобрела при его правлении, чтобы выиграть предвыборную гонку.

"До тех пор, пока в США не закончится предвыборная лихорадка, мы будем постоянно наблюдать как американские элиты, рвущиеся к власти, будут эксплуатировать тему "рашагейт". Это самая удобная для отвлечения внимания внутренней аудитории тема. Американским деятелям гораздо проще придумать внешнего врага в лице России, Китая, Ирана, КНДР и еще кого-нибудь и демонстрировать свою непримиримую борьбу с ним, чем решать проблемы во внутренней политике", - заключил депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.