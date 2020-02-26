США не вернутся на сирийско-турецкую границу, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американские военнослужащие не намерены возвращаться на сирийско-турецкую границу, заявил министр обороны США Марк Эспер.
"В данный момент я не вижу никакой возможности, чтобы мы вернулись к границе", - сказал Эспер в ответ на соответствующий вопрос на слушаниях в палате представителей конгресса.
Министра обороны США спросили также, не планируют ли американские военные участвовать в войне внутри страны.
25 февраля, 21:11Совбез ООН обсудит доклад Гутерреша о доставке гумпомощи в Сирию
"Никаких разговоров об участии в сирийской гражданской войне не велось. Мы думаем, лучший путь вперед — это проходящий сейчас политический процесс", - сказал Эспер.
США осенью 2019 года вывели своих военнослужащих с сирийско-турецкой границе на фоне военной операции Турции против сирийских курдов. В результате Турция создала буферную зону на территории Сирии, которую ранее занимали военные США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии