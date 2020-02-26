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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-26T20:56+0300
https://ria.ru/20200226/1565252415.html
США не вернутся на сирийско-турецкую границу, заявили в Пентагоне
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РИА Новости

США не вернутся на сирийско-турецкую границу, заявили в Пентагоне

20:56 26.02.2020
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© AP Photo / Chuck BurtonМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер
© AP Photo / Chuck Burton
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американские военнослужащие не намерены возвращаться на сирийско-турецкую границу, заявил министр обороны США Марк Эспер.
"В данный момент я не вижу никакой возможности, чтобы мы вернулись к границе", - сказал Эспер в ответ на соответствующий вопрос на слушаниях в палате представителей конгресса.
По его словам, Пентагон по-прежнему сосредоточен на том, чтобы обеспечить разгром террористической группировки "Исламское государство"* на востоке Сирии. Из всех сирийских регионов Эспер назвал наиболее проблемным Идлиб, заявив, что там сходятся различные стороны конфликта.
Министра обороны США спросили также, не планируют ли американские военные участвовать в войне внутри страны.
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"Никаких разговоров об участии в сирийской гражданской войне не велось. Мы думаем, лучший путь вперед — это проходящий сейчас политический процесс", - сказал Эспер.
США осенью 2019 года вывели своих военнослужащих с сирийско-турецкой границе на фоне военной операции Турции против сирийских курдов. В результате Турция создала буферную зону на территории Сирии, которую ранее занимали военные США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМарк ЭсперМинистерство обороны СШАТурцияСирияСШАВ мире
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