На поддержку АПК Ростовской области направят около 5,2 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Порядка 5,2 миллиарда рублей будет направлено на поддержку агропромышленного комплекса Порядка 5,2 миллиарда рублей будет направлено на поддержку агропромышленного комплекса Ростовской области в 2020 году, сообщил губернатор области Василий Голубев

В среду в Ростове-на-Дону открылся XXIII Агропромышленный форум юга России. В рамках него проводится совещание по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ в 2020 году.

"В текущем году на поддержку отрасли АПК будет выделено 5,2 миллиарда рублей, из которых 2,3 миллиарда - средства областного бюджета", - сказал Голубев. Эти показатели примерно соответствуют прошлогодним.

Губернатор отметил, что среди важнейших задач - наращивание экспортного потенциала АПК и качества производимой продукции, а также повышение плодородия почв и внедрение отечественных селекционных достижений.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского, под урожай 2020 года было посеяно 2,8 миллиона гектаров озимых, из них 97% - пшеница. Невзошедшими на сегодняшний день числятся порядка 250 тысяч гектаров посевов.

"Что касается ярового сева, под урожай 2020 года планируется посеять 1,8 миллиона гектаров яровых культур, при этом 745 тысяч гектаров - зерно. Технические культуры будут размещены на площади 846 тысяч гектаров, картофель, овощи, бахчевые - 54 тысячи гектаров и 126 тысяч - кормовые культуры", - сказал Рачаловский.

Он отметил, что фитосанитарная обстановка в регионе в целом хорошая. Также аграриям стоит обратить внимание на влагосбережение.

Ростовская область является одним из российских лидеров агропромышленного производства. В 2019 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 12,28 миллиона тонн при средней урожайности 34,6 ц/га.