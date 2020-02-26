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Ростовская область
Ростовская область
2020-02-26T20:46+0300
https://ria.ru/20200226/1565252193.html
На поддержку АПК Ростовской области направят около 5,2 млрд рублей
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РИА Новости

На поддержку АПК Ростовской области направят около 5,2 млрд рублей

20:46 26.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена на поле
Заготовка рулонов сена на поле
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Порядка 5,2 миллиарда рублей будет направлено на поддержку агропромышленного комплекса Ростовской области в 2020 году, сообщил губернатор области Василий Голубев.
В среду в Ростове-на-Дону открылся XXIII Агропромышленный форум юга России. В рамках него проводится совещание по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ в 2020 году.
"В текущем году на поддержку отрасли АПК будет выделено 5,2 миллиарда рублей, из которых 2,3 миллиарда - средства областного бюджета", - сказал Голубев. Эти показатели примерно соответствуют прошлогодним.
Губернатор отметил, что среди важнейших задач - наращивание экспортного потенциала АПК и качества производимой продукции, а также повышение плодородия почв и внедрение отечественных селекционных достижений.
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По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского, под урожай 2020 года было посеяно 2,8 миллиона гектаров озимых, из них 97% - пшеница. Невзошедшими на сегодняшний день числятся порядка 250 тысяч гектаров посевов.
"Что касается ярового сева, под урожай 2020 года планируется посеять 1,8 миллиона гектаров яровых культур, при этом 745 тысяч гектаров - зерно. Технические культуры будут размещены на площади 846 тысяч гектаров, картофель, овощи, бахчевые - 54 тысячи гектаров и 126 тысяч - кормовые культуры", - сказал Рачаловский.
Он отметил, что фитосанитарная обстановка в регионе в целом хорошая. Также аграриям стоит обратить внимание на влагосбережение.
Ростовская область является одним из российских лидеров агропромышленного производства. В 2019 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 12,28 миллиона тонн при средней урожайности 34,6 ц/га.

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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияЭкономика
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