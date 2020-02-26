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У сотрудника ООН в Вене не подтвердился коронавирус
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РИА Новости

У сотрудника ООН в Вене не подтвердился коронавирус

20:27 26.02.2020
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CC BY 2.0 / Raymond June / UNODCЗдание Венского международного центра, где располагается Управление ООН по наркотикам и преступности
Здание Венского международного центра, где располагается Управление ООН по наркотикам и преступности
CC BY 2.0 / Raymond June / UNODC
ООН, 26 фев – РИА Новости. У сотрудника ООН в Вене не подтвердился случай заражения коронавирусом, сообщается в Twitter отделения ООН в Вене со ссылкой на медицинскую службу Венского международного центра (VIC).
Ранее появилась информация о том, что один из сотрудников в венском офисе ООН был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
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"Случай с подозрением на заражение сотрудника ООН был изучен сегодня в австрийской больнице. Было выявлено, что это не случай заражения COVID-19", - сказано в Twitter отделения ООН в Вене со ссылкой на медицинскую службу Венского международного центра.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч. По последним данным ВОЗ, в 33 странах число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
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