У сотрудника ООН в Вене не подтвердился коронавирус

"Случай с подозрением на заражение сотрудника ООН был изучен сегодня в австрийской больнице. Было выявлено, что это не случай заражения COVID-19", - сказано в Twitter отделения ООН в Вене со ссылкой на медицинскую службу Венского международного центра.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч. По последним данным ВОЗ, в 33 странах число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.